外送員醫院送餐恐成防疫破口　時力要求職管署修法防範

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邱顯智強調，昨（27）日衛福部長陳時中在疾管署記者會表示，部立桃園醫院很早就規範外送員不得入內送餐，要求如果有違規者，「趕快出來自首！」邱顯智認為，真正解決之道應該要比照嘉義市衛生局的公告，明定外送員不得進入醫療院所內。
邱顯智認為，職安署的原始文字相當模糊，使得每間醫療院所的執行狀況不一，新竹馬偕醫院是完全禁止外送員入內，新竹台大醫院允許外送員憑健保卡入內，但是國軍新竹醫院最離譜，不但允許外送員入內，還要求外送員脫下安全帽，違反了職安署不能拿下安全帽的建議事項。對此，新竹國軍醫院的警衛回答說：「是院長規定的」，邱顯智質疑，到底是院長缺乏防疫知識，還是職安署宣導不足？如果真的是院長指示，那實在是可怕的防疫漏洞。
廖子齊表示，因應疫情，自1月26日起新竹市八大醫院配合實施禁止探病管控措施：陪病者以1名為原則，全程佩戴口罩、實名制外並確實掌握旅遊史、接觸史；針對原則上為訪客的外送員仍沒有具體規範，一個一天平均接觸50單的外送員有沒有可能在進入醫院後被視為工作人員，而輕忽其風險？廖子齊要求，中央應明定外送員不得進入醫療院所，讓地方政府、業者、外送員及醫院工作人員有所適從，才能有效降低風險，若考量醫護人員或醫院工作人員不便至院外取餐，政府體恤醫護人員辛苦，應增派人力協助。
桃園市網路平台外送員職業工會的石家穎表示，外送員希望可以在防疫上盡一份心力，也很樂意提供醫護人員服務，但是外送員平時接觸的人真的非常多，最理想當然是不要讓外送員進入醫療院所，退而求其次，希望可以設一個專區，減少外送員待在醫院裡面的時間，如果真的要送餐到病房裡面，就會大大提高傳染的風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。