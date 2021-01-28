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外送員醫院送餐恐成防疫破口　時力要求職管署修法防範

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-28 11:27:42｜2021-01-28 11:29:12

▲外送員到醫院送餐恐成破口，時力舉行記者會要求職管署修法防範。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.28）
▲外送員到醫院送餐恐成破口，時力舉行記者會要求職管署修法防範。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.28）
衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情管制中心宣布1月6日至19日曾到部桃探病與住院者列為居家隔離對象。但是外界關注防疫期間外送員在醫院與市區間送餐，是否會成為防疫破口？時代力量立委邱顯智、新竹市議員廖子齊，偕同新竹市網路平台外送員職業工會籌備會與桃園市網路平台外送員職業工會，今（28）日舉行「防疫升級！職安署別忘了千千萬萬的外送員」記者會，要求職安署重新修訂「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，明確規範外送員不得進入醫療院所，避免疫情擴散。
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邱顯智表示，近期部立桃園醫院發生內部群聚問題，因此感染控管成為重要議題。許多醫護人員或是病人家屬都會叫外送來解決飲食問題，外送員也樂意提供服務，然而，目前針對外送員的防疫重點，只有職安署的「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，規定「如外送為醫療院所等地點，外送員可主動與消費者約定於適當場所取餐。」然而，何謂「適當場所」並未明確規範，導致許多外送員會被要求進入醫療院所內，發生更大的傳染風險。
邱顯智強調，昨（27）日衛福部長陳時中在疾管署記者會表示，部立桃園醫院很早就規範外送員不得入內送餐，要求如果有違規者，「趕快出來自首！」邱顯智認為，真正解決之道應該要比照嘉義市衛生局的公告，明定外送員不得進入醫療院所內。

邱顯智認為，職安署的原始文字相當模糊，使得每間醫療院所的執行狀況不一，新竹馬偕醫院是完全禁止外送員入內，新竹台大醫院允許外送員憑健保卡入內，但是國軍新竹醫院最離譜，不但允許外送員入內，還要求外送員脫下安全帽，違反了職安署不能拿下安全帽的建議事項。對此，新竹國軍醫院的警衛回答說：「是院長規定的」，邱顯智質疑，到底是院長缺乏防疫知識，還是職安署宣導不足？如果真的是院長指示，那實在是可怕的防疫漏洞。

廖子齊表示，因應疫情，自1月26日起新竹市八大醫院配合實施禁止探病管控措施：陪病者以1名為原則，全程佩戴口罩、實名制外並確實掌握旅遊史、接觸史；針對原則上為訪客的外送員仍沒有具體規範，一個一天平均接觸50單的外送員有沒有可能在進入醫院後被視為工作人員，而輕忽其風險？廖子齊要求，中央應明定外送員不得進入醫療院所，讓地方政府、業者、外送員及醫院工作人員有所適從，才能有效降低風險，若考量醫護人員或醫院工作人員不便至院外取餐，政府體恤醫護人員辛苦，應增派人力協助。

桃園市網路平台外送員職業工會的石家穎表示，外送員希望可以在防疫上盡一份心力，也很樂意提供醫護人員服務，但是外送員平時接觸的人真的非常多，最理想當然是不要讓外送員進入醫療院所，退而求其次，希望可以設一個專區，減少外送員待在醫院裡面的時間，如果真的要送餐到病房裡面，就會大大提高傳染的風險。

▲部桃群聚感染擴大，指揮中心昨（24）晚宣布，將擴大回溯醫院相關接觸者，初估將隔離5000人。對此，醫師姜冠宇也預言「最恐怖的關鍵點」。（圖／記者顏真真攝）
▲部桃群聚感染擴大，但是外送員到醫院送餐難匡列隔離，違規進入醫院恐成防疫漏洞，衛福部長陳時中呼籲，曾到過部桃的外送員「快自首」。（圖／記者顏真真攝）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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