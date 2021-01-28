中國大陸禁台灣豬 國民黨：政府應出面捍衛豬農權益
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-28 11:37:25
在政府宣布開放萊豬銷台後，中國大陸為全面防堵含有萊克多巴胺肉品銷入市場，宣布全面禁止台灣豬肉銷入境內。國民黨文傳會主委王育敏今天(28)呼籲政府應向對岸協商這項做法，因為台灣本土豬肉不含萊劑，政府應爭取豬農權益，維護與開拓市場。
王育敏表示，台灣非常重視食品安全，許多民眾不願吃萊豬，此點無庸置疑。至於中國大陸之前也沒有進口萊豬，所以對岸採取這麼嚴謹的做法，也是基於保護自己人民的食安權益，才會宣布對台豬肉全面禁止措施，但此舉對兩岸貿易而言，恐怕帶來負面效果。王育敏說，目前台灣輸出到中國大陸的肉品比較少，但是我方輸出到港澳的比重相對較大，如果對岸同步限縮港澳對台商品相關措施，可能會帶來負面連鎖效應，因此呼籲政府仍應向對岸提出討論。王育敏指出，雖然目前的兩岸關係在蔡政府執政後，溝通管道幾乎已經停擺，但國民黨仍建議政府應主動針對此事提出溝通。王育敏說，如果只是針對「商品有無萊劑」，這應該有討論的空間，對於原本就不含萊劑的台灣豬，是否應該維持過去較無阻礙的貿易做法，這樣才能捍衛台灣豬農的權益。