罷捷團體喊政府鴨霸逼拆看板 Wecare：超級雙標
新頭殼
2021-01-28 16:13:25｜2021-01-28 16:13:42
高雄市議員黃捷罷免案將至，罷捷、挺捷團體開始最後衝刺宣傳，紛紛在高雄市鳳山區掛起布條、看板，增加氣勢。不過，罷捷團體今（28）天表示，疑似懸掛看板處的房東受到政治壓力卸下看板，因此痛批政府鴨霸，並直指挺捷的Wecare高雄，受到高市府寬限，違法刊登看板。對此，Wecare高雄也反批，韓粉真的超級雙標、自業自得。
Wecare高雄在臉書PO文指出，罷捷團體今天開記者會檢舉自己「沒有申請就掛看板」，自己拆看板又喊被施壓。回憶去年罷韓時，韓粉一直檢舉Wecare高雄都沒有申請就掛看板，實際上卻是有合法申請卻不斷被政府機關拆掉，當初還有一堆韓粉來嗆聲「你們有沒有申請 」、「有申請公文拿出來啊！」 、「大家看一面檢舉一面他們都違法啦！」。今天罷捷團體記者會中提到，Wecare高雄刊登的廣告看板，高雄市政府可以公然放縱、護航？他們看板難道就沒有問題？為何高雄市政府公然放縱他們去用廣告看板，竟然逼迫我們拆除廣告看板，請問標準何在？據所知，市府意思是只要提出申請，無論有沒有通過市府都不會拆除，「所以從今天開始，我們只要丟一份申請書給市府，也不管你有沒有通過，就是可以上看板！」針對記者會上的發言，Wecare高雄表示深感無奈，接下來的日子只能說「自業自得」，並酸「還是今天晚上他們也要去找白牆投影罷捷文宣？」