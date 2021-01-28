世衛審中製疫苗緊急使用　英歐搶牛津疫苗近翻臉

（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）正審查北京科興與國藥集團兩款中國製COVID-19疫苗，評估是否列入緊急使用清單，最快3月底前做出決定。而英國與歐盟則為牛津疫苗供應先後瀕臨翻臉。
「南華早報」報導，分別由北京科興生物（Sinovac Biotech）與國藥集團（Sinopharm）研發的兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗正由世衛審查緊急使用授權，有助兩款疫苗日後獲更多國家批准使用。世衛也與另一中國疫苗研發商康希諾（CanSino）聯繫，康希諾疫苗正在第3階段臨床試驗。世衛的免疫與疫苗部門主任歐布萊恩（KatherineO'Brien）26日說：「北京科興與國藥疫苗的緊急使用審查正在進行。他們已提交數據，相關資料正接受檢視。」全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）表示，被證明安全與有效的疫苗可考慮供COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）之用。GAVI是與世衛共同領導COVAX的機構之一。國藥集團研發的疫苗去年12月31日成為第一支在中國獲准有條件上市的疫苗，據國藥集團發布的期中分析報告，疫苗保護力達79%。北京科興疫苗的保護力數字則不一，在土耳其試驗得出的保護力為91.25%；在印尼試驗為65.3%。在巴西的第3期臨床試驗顯示保護力為50.4%，接種後仍感染但不需就醫則為78%。法新社報導，歐盟今天指控是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）促成自身英國廠生產的阿斯特捷利康/牛津大學COVID-19疫苗供應延宕，使得雙方在英國脫歐後為疫苗幾近翻臉。即便阿斯特捷利康表示產量趕不上，但歐盟與英國都堅稱廠商有履約責任。爭執點始於22日阿斯特捷利康通知歐盟，他們只能拿出原訂今年第一季交付量的1/4，但阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）26日受訪時表示，藥廠會優先供貨給英國，給歐盟只能盡力，因為英國比歐盟早3個月簽約，讓爭端白熱化。歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（StellaKyriakides）表示，索利歐的說法有違業者和歐盟所簽合約。「紐約時報」指出，由於全歐的疫苗供給都出現短缺，西班牙今天成為第一個為此局部暫停接種的歐盟國家，並宣布馬德里的接種計畫暫停2週，加泰隆尼亞恐也很快會步此後塵。加泰隆尼亞的地方衛生官員艾吉蒙（Josep MariaArgimon）提到疫苗供貨接不上時說：「我們的冰箱明天就空了。」歐盟執委會上週設定目標為今夏要讓歐盟70%的人口施打疫苗，但僅4天後歐洲理事會（EuropeanCouncil）主席米歇爾（Charles Michel）就直言「有困難」。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1100128