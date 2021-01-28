中國外交部：世衛專家組解除隔離　開始病毒溯源

（中央社台北28日電）中國外交部發言人趙立堅表示，世界衛生組織（WHO）國際專家組為期14天的隔離今天結束，之後將在中國開始2019冠狀病毒疾病溯源等工作。他並強調「各項活動都應符合科學溯源原則」。
澎湃新聞報導，趙立堅今天下午在中國外交部例行記者會回答媒體關於世衛組織國際專家組未來行程等提問時，作了上述表示。趙立堅說，世衛組織國際專家組集中隔離將於今天結束，「下一步將在符合中方相關防疫規定前提下，繼續在華開展溯源交流合作，包括座談、走訪、考察等活動。他並稱，「各項活動都應符合科學溯源原則，都應以預防未來風險、保護人民生命安全和健康為最高目的。」2019年底，中國湖北省武漢市首先發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，迄今在全世界造成1億以上人口感染、200多萬人喪命，同時重創全球經濟。世衛組織於去年12月宣布，國際專家團隊於今年1月前往中國，協助調查疫情的動物源頭。專家組1月初出發時一度未獲中方核發簽證，14日抵達武漢後則依規定接受兩週的隔離。美國自由亞洲電台（RFA）日前報導，當地一名疫情受害者家屬張海向世衛專家提出會面的要求，「聽家屬談談那段時間可怕的經歷」，但世衛組織尚未回應他的要求。對於世衛專家解除隔離，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）27日受訪時說，有關病毒如何出現、繼而擴散到全世界，「我們非常有必要釐清真相」。她並強調，美國特別關注「中國有些消息來源」散播「假消息」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100128