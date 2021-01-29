台積電、聯電穩盤要角 台股反彈早盤漲逾180點
記者許家禎/台北報導
2021-01-29 09:45:05｜2021-01-29 09:49:24
美股回神，台北股市今（29）日也跟著反彈，早盤漲187點左右，來到15603點，之後漲幅縮小。晶圓雙雄台積電、聯電成為穩盤要角，都漲1%以上，來到610元與51.9元。鴻海較為弱勢，早盤紅翻黑。聯發科則漲2%，大立光則跌0.8%，來到3000元。
美股28日道瓊指數上漲300.75點，或0.99%，收30603.92點；標普500指數上漲33.95點，或0.91%，收3784.72點；那斯達克指數上漲66.56點，或0.50%，收13337.16點；費城半導體指數上漲59.99點，或2.09%，收2935.12點。台北股市今日開盤漲128.48點，加權股價指數以15544.36點開出，隨後漲約187點左右，來到15603點，之後漲幅縮小，但也漲超過百點。權值股台積電以619元開出，早盤漲8元，來到610元左右，漲幅1.4%。聯電漲1.3%，來到51.9元。鴻海則較為弱勢，早盤由紅翻黑，跌1%以上，來到116.5元。大立光也走弱，跌0.8%，來到3000元。其他，聯發科早盤漲21元，漲幅2.4%，來到890元。華邦電、南亞科、廣宇續強漲1%以上，分別來到26.9元、80.8元與44元。至於旺宏也漲超過1%，來到40.05元。