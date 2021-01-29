德執政黨籲歐美聯手中國議題　因應體制對手

（中央社記者林育立柏林28日專電）拜登出任美國總統後，積極與歐洲盟邦修復關係，歐美團結對中的可能性升高，德國執政的基民/基社聯盟和社民黨呼籲大西洋兩岸在中國政策上展開合作。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民/基社聯盟（CDU/CSU）國會黨團26日公布「重振大西洋兩岸關係」政策文件。文件指出，歐美共識是中國逐漸發展成「體制上的對手」，中國有意將建立在價值和規則的國際秩序改變成「以中國為中心的世界秩序」，這樣的自我認知對歐美來說都是戰略挑戰。除了德國有必要在印太地區更主動，基民/基社聯盟黨團呼籲大西洋兩岸應聯手制定戰略導向的中國政策，並加強與國際上的價值夥伴合作，以確保市場的開放、公平貿易、人權、法治、海洋的開放及和平解決爭端。這份文件還指出，歐美應聯手提出政治和經濟上更具吸引力的選項，反制中國對威權體制的支持，避免讓其他國家在經濟上單方面依賴中國，並阻止中國將作為政治壓迫工具或維繫威權統治的科技輸出到其他國家。隸屬大聯合政府的另一執政黨社民黨（SPD）籍外長馬斯（Heiko Maas）也呼籲歐美協調對中國的立場。馬斯今天接受路透社訪問時表示，歐美如果一起行動，將可在市場競爭條件、氣候變遷、裁減軍武和人權議題上進展更多。歐洲聯盟2019年在對中政策文件首度稱中國為推動另一種治理模式的「體制對手」，意即中國的威權和西方的民主體制在國際上已形成競爭關係。（編輯：馮昭）1100129