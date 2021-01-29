川普麥卡錫相會釋前嫌　願助共和黨奪回眾院優勢

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國前總統川普今天與聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）相會以消弭兩人隔閡，川普承諾將助共和黨在2022年國會期中選舉奪回眾院的優勢地位。
路透社報導，麥卡錫3週前指稱當時即將卸任的總統川普要為6日川普支持者闖入國會山莊的致命暴動負責，引發川普怒火。川普和麥卡錫今天在佛羅里達州棕櫚灘（PalmBeach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面。川普自20日卸任離開白宮後都住在此地。一名知情消息人士透露，加州選出的眾議員麥卡錫指川普要為釀5死的國會之亂負責後，川普曾私下向幕僚發洩對麥卡錫的不滿。麥卡錫之後改口說他不認為川普煽動這場攻擊。眾院13日通過彈劾指控川普煽動叛亂，源起川普在川粉擅闖國會山莊前曾發表煽動性演說。川普現面臨聯邦參議院下個月的彈劾審理。幕僚宣稱川普近期談到籌組名為「愛國者黨」（Patriot Party）的新政黨，如果成真，可能對共和黨選舉帶來極為不利的影響。不過川普的「搶救美國政治行動委員會」（SaveAmerica PAC）發布聲明談到川普和麥卡錫相會，顯示川普目前已撤銷成立新政黨的想法，表示他們專注於共和黨2022年國會期中選舉奪回眾院掌控權的目標。麥卡錫聲明說，川普已承諾協助遴選共和黨人角逐2022年參眾兩院席次，並批評民主黨「彈劾一位現在已是普通公民身分的總統」。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1100129