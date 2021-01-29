吃buffet狂拿冰淇淋會回本？網曝「殘酷真相」：不痛不癢
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 15:54:46
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，就有網友好奇提問「有人在吃到飽店吃冰淇淋吃回本嗎？」而引來許多人揭開殘酷現實。
原PO於PTT八卦板上發文，表示有些吃到飽店都會標榜他們的冰淇淋是高價品牌的，一般來說都會讓客人挖或點到爽，這就讓他好奇發問「如果進場就專攻這些冰淇淋，一個半小時吃完，有機會把700塊吃回本嗎？有沒有卦？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「盒裝的才划算，桶裝便宜貨」、「桶裝很便宜，別浪費力氣吃那個」、「業務容量的冰淇淋便宜到你無法想像」、「飯店成本攤下來根本不痛不癢」、「想太多，這種桶裝的成本很低，跟零售盒裝是不同等級」、「有店家有過下午茶甜點吃到飽活動，你覺得會辦這活動，有可能吃冰吃到回本嗎XDD」。其中就有人指出，若到吃到飽餐廳還得考慮回不回本，這頓飯也吃得相當痛苦，且暴飲暴食恐會傷及身體，建議取餐時還是量力而為，開心吃飽最重要，「你會先肚子痛」、「實際上就是會很冷，根本沒辦法吃太多」、「花700元虐待自己的嘴跟胃，何必」、「都幾歲了，吃巧吃爽不用吃撐的道理還不懂」。（編輯：陳雅雲）