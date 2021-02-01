房市／建設議題發威 歸仁大樓開工量暴增
財經中心/綜合報導
2021-02-01 18:30:00
台南歸仁區去年大樓開工量超越永康、安南，且較往年大幅成長10倍以上。房地產專家分析，歸仁高鐵特區內匯集多項重大公共建設，未來發展性佳，吸引建商獵地插旗，新大樓開價達每坪20至25萬間。
台南市大台南不動產開發商業同業公會統計去年各區申報開工戶數，大樓通常一向以永康、安南開工戶數較多，但2020年卻是高鐵站所在的歸仁，開工達2015戶居冠。由於2017至2019年間，歸仁的大樓開工戶數最多僅181戶，去年開工量成長幅度可說較往年大幅成長10倍以上。信義房屋金華店店長張榮表示，歸仁大樓開工量大主要是高鐵周邊有新推案，歸仁其他地區仍以透天產品為主。之所以高鐵特區成為推案重點區域，主要是「熱在建設」，主打當地的未來發展性，且房價相較市區親民，至於其他機能目前僅有靠近台86線，其餘仍待補上，預估約需3至5年待公共建設都到位，發展速度才會較明顯。住商不動產台南歸仁加盟店店東丁柏誠進一步說明，歸仁無論開工量或交易量主要都集中在高鐵特區，因當地有不少建設議題，包括三井Outlet預計2022年開幕，另有含括產業研發區、中研院南部院區、周邊住宅區、會展中心等「沙崙智慧綠能科學城」計畫。由於具備未來發展性，丁柏誠指出，目前住宅區土地取得成本約在每坪30至40萬間，預售大樓開價則介於20至25萬間。丁柏誠坦言，目前高鐵特區最受詬病仍在生活機能不足，但預售屋約2至3年左右會迎來交屋潮，住戶入住加上建設陸續到位，生活機能才會逐步改善。