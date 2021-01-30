影／法國人第一次自己做蛋餅！網友讚：可以在台開早餐店
The China Post/綜合報導
2021-01-30 23:30:00
The China Post報導，法籍YouTuber費艾力目前人在法國，曾來台灣的他，居家隔離期間太想念台灣早餐，決定挑戰在家DIY製作蛋餅、蔥油餅，懷念一下寶島的美食。
費艾力上月才從台灣飛回法國，然而，因在法國買不到台式早餐，熱愛美食的他決定自己買材料，挑戰從零到有全手工製作。必要食材包括麵粉、鹽巴、水、蔥。影片中，費艾力先是把麵粉、水到入鍋中攪拌，麵團成形後壓扁再放入煎鍋。 餅皮煎得恰到好處後再加上火腿、起司、蛋，待起司溶化後捲起來起鍋，就完成了熱騰騰美味蛋餅! 費艾力吃了一口，比出大拇指直說：「好吃。」他表示，法國火腿與台灣嘗起來不太一樣，但整體搭配起來與台灣的口味一樣。 「我可以回台灣開早餐店了。」費艾力吃得津津有味，一邊說道。接著，他躍躍欲試準備做蔥油餅。他分享道，第一次來台時，他以為蛋餅與蔥油餅是一樣的東西。兩種製作材料也大同小異，費艾力先是將沸水倒入麵粉，再加入冷水，蓋住大鍋靜置30分鐘。 30分鐘後，麵團變大，他將其切等分，加入蔥段，揉麵團並將其撫平後，鋪上一層橄欖油。他將麵團放在有油的鍋中小火煎，最後淋上醬油，金黃酥脆的蔥油餅就完成了。 嘗了一口，費艾力不禁大讚：「超好吃，外酥內軟，鹹度也剛剛好。」 影片最後，他歡迎觀眾提供下一道料理建議，盼能做更多美味台式料理與大家分享，在疫情期間用美食溫暖大家的心。
追蹤 Alex 費艾力 YouTube Channel | Instagram