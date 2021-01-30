影／法國人第一次自己做蛋餅！網友讚：可以在台開早餐店

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTuber費艾力首次挑戰自己做蛋餅、蔥油餅。(圖|翻攝自影片)

影片最後，他歡迎觀眾提供下一道料理建議，盼能做更多美味台式料理與大家分享，在疫情期間用美食溫暖大家的心。

追蹤 Alex 費艾力 YouTube Channel | Instagram