直播／部桃醫院群聚事件本土再+0？陳時中現身說明
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 14:00:00｜2021-01-30 14:26:08
中央流行疫情指揮中心今（30）日下午2點將再度由指揮官陳時中坐鎮說明，外界關注是否還有境外移入個案，以及衛福部桃園醫院群聚案是否有新增案例。截至昨（29）日為止，本土病例連續5天「加零」，部桃醫院群聚案維持15名個案。更多相關細節，歡迎與《NOWnews今日新聞》一起透過鏡頭，掌握最新狀況。
針對衛福部桃園醫院群聚案，指揮中心昨日指出，案889與案890感染源的調查，該案病毒定序屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異，與來自美國境外移入者案812、部桃案首例染疫醫師案838等案例一致。另外，針對該同樓層236人進行血清抗體檢查，確定全數皆為陰性。至於外界關注案889是否在院內有其他傳播鏈，陳時中說明，該案感染媒介可能來自人或物，有可能是來自環境上的接觸或是無症狀患者的接觸，因此才會再做環技採檢與相關人員血清檢查；不過，目前可確認該案是院內感染的話，最重要的就是如何把院內病例清零，並確認裡頭的安全。統計部桃案居家隔離人數目前共計4033人。而為了加強防疫，交通部也祭出規定，民眾於高鐵、台鐵、公路客運、船舶、航空器等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，預計於2月1日起實施，若民眾經勸導不聽，可依照傳染病防治法的第70條的第一項規定，處新台幣3千元以上到1萬5千元以下的罰款。
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