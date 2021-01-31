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人臉辨識搭機　松機春節後、桃機下半年試辦

中央社

2021-01-31 13:11:05

▲指揮中心今（9）天公布，秋冬防疫專案施行至今，共開罰6人，每人1萬。（圖／機場，示意圖，NOWnews資料照片）
▲疫情加速機場推動不接觸服務，桃園國際機場將於下半年推出，從報到櫃台開始就試行人臉辨識。（圖／機場示意圖，NOWnews資料照片）
（中央社記者汪淑芬台北31日電）武漢肺炎加速機場推動不接觸服務，松山機場春節後將在管制區及登機口試辦人臉辨識搭機，桃園國際機場將於下半年推出，從報到櫃台開始就試行人臉辨識，並確保旅客資料受保護。
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桃園國際機場與松山機場目前都有移民署設置的人臉辨識自動通關閘門，但在管制區入口及登機口前，仍透過航警及航空公司人員檢查護照及登機證。武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，讓機場、航空公司加速推動不接觸的智慧化服務。
國際上已有機場陸續實施從報到至登機採用人臉辨識查驗身分，桃園國際機場及松山機場的人臉辨識搭機今年都會試辦，桃機規劃在報到區、管制區入口及登機口設置人臉辨識系統，松山機場的人臉辨識系統則設在管制區入口及登機口。
桃機公司說，桃園機場依據國際間所謂One ID的精神，規劃出境旅客於報到時，以護照結合人臉影像方式識別身分，並將相關資料做為進入管制區及登機前的身分識別依據，2月初將與桃園機場航空公司聯席會做最後討論，確定作業模式與分工，可望下半年推動。
松機目前只規劃在管制區入口及登機口前，試辦人臉辨識，春節過後就可開始。
桃機及松機都說，人臉辨識取得相關資料，在旅客登機後就刪除，會確保旅客隱私，且尊重旅客參與意願，試辦期間，人工查驗身分方式仍維持。
華航及長榮航空去年都加入美國生物辨識出境計畫，目前華航在紐約及舊金山機場、長榮航空在舊金山機場，都提供人臉辨識登機服務。（編輯：方沛清）1100131
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