50多歲婦人赴廈門後3採確診　莊人祥回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心統計，截至目前國內累計155,064例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含151,117例排除)，其中911例確診，分別為797例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、73人住院隔離中。