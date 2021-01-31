50多歲婦人赴廈門後3採確診 莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
2021-01-31 18:05:30｜2021-01-31 18:09:01
台灣又傳出有輸出個案，日前中國大陸福廈門市，在上個月30日公布，新增1名台灣的確診個案，外傳是一名50多歲女性，在23日抵達廈門後，三次採檢才確診。
根據了解，這名輸出個案，是在23日從台灣搭乘廈門航空MF888航班抵達廈門，入境時並沒有發燒等症狀，而且經過兩次檢測都是陰性，一直到第三次採檢才確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（31）天表示，到目前為止沒連絡上這位個案，相關接觸者調查尚未展開。莊人祥提到，目前掌握到個案在過去一年，曾在去年2/20從台灣出境，然後一直到去年到10/28入境，再於今年1/23出境到廈門，但詳細情況因為還沒聯繫到本人，所以相關接觸史還有待釐清。指揮中心統計，截至目前國內累計155,064例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含151,117例排除)，其中911例確診，分別為797例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、73人住院隔離中。
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