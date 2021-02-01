溫昇豪演技精湛「被放大檢視」　坦言拍起來備感壓力

喜劇《媽媽像花兒一樣》由許晴、溫昇豪、林永健、周冬齊、薛之謙、陳莎莉等眾多實力派演員共同演出，劇情講述身患癌症末期的老師張幸福（許晴 飾）如何樂觀勇敢與病魔抗爭，看似沉重的故事，不打悲情牌，用喜劇化的方式來呈現。劇中溫昇豪飾演暖男醫師，他坦言拍攝期間備感壓力，因為大家都在檢視他是否能勝任該角色。

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▲《媽媽像花兒一樣》是都市勵志輕喜劇。（圖 / 東風提供）

× ▲《媽媽像花兒一樣》是都市勵志輕喜劇。（圖 / 東風提供）

溫昇豪在劇中演出一位深情又溫暖的醫師嚴俊，第一集剛開場就展現他的帥氣英姿，風度翩翩，面對初戀情人又是病患的女主角既溫柔又癡情，還不計前嫌費心醫治當初背叛他的情人，情感詮釋恰到好處，但其實當初拍攝，所有的人都在檢視他是否能演好這角色，溫昇豪坦承當時真的是倍感壓力，幸好在演技和口音上都有給他很大的發揮空間，被觀眾評價為「最暖心初戀」。

在劇中搭檔演出夫妻的不老女神許晴，和逗趣喜劇演員林永健，不管從顏值或是表演風格上，都完全不同，導演為了要體現反差美，特地請一位小眼睛，具有喜劇表演風格的男演員，因而找來林永健，劇中飾演節目主持人的林永健雖然顏值不高，卻是具有實力的男演員，這對CP還被導演戲稱為「史上顏值反差最大夫妻配對」，也激撞出啼笑皆非的喜劇火花。

▲許晴和林永健（左）碰撞出啼笑皆非的喜劇火花。（圖 / 東風提供）