水逆報到！天文奇觀「引發2危機」　唐綺陽呼籲不可大意

「國師」唐綺陽在占星界相當有名，無論是星座運勢分析、談話性直播等，總能吸引許多觀眾點閱。今（31）日是1月最後一天，開心迎接農曆新年之外，唐綺陽透露「水逆」即將到來，明天晚上9點還會出現「5星連珠水瓶」的奇觀，呼籲大家留意2件大事，第1個就是人際關係的處理，第2個則是公眾人物恐爆發驚人內幕，黑歷史容易被扒開。

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唐綺陽透露這次水逆橫跨整個農曆年期間，由於家族過年是人際最緊密又複雜的時候，同時凸顯人際、公關技巧的重要性，提醒大家當心溝通不良、翻舊帳，務必準備好情商，好好處理人際關係，「大家應已親身領略，說得對、說得好，人緣好溝通效果揚升，不看場合、說錯話，則心情大亂、打壞關係、退群絕交，後果比想像中嚴重」，坦言人際就是場修行，大家需嚴陣以待，不可大意。

此外，唐綺陽也表示對於網絡、社群的種種更迭、話題與現象，都將撲天蓋地而來，演藝圈、政治圈，關於人權、人道主義的討論，都和「群聚」脫離不了關係，要不要聚，或是怎麼聚都是熱門話題，而這周也是「逆行水星與太陽合相」入相的一周，明星、名人過去的紛紛擾擾都將被翻出，成為箭靶或群嘲焦點。（編輯：侯家瑜）

▲唐綺陽提醒大家 準備好情商。 （圖／唐綺陽臉書）