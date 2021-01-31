彈劾審訊2月9日展開　川普團隊5人離職

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）熟悉內情的人士透露，美國前總統川普今天毫無預警地與他參議院彈劾審訊辯護團隊多位律師分道揚鑣，打亂自身法律策略。
美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法指出，在法律策略意見相左之下，5名律師決定求去，其中2人被視為是川普辯護團隊的要角。消息人士說，南卡羅來納州律師鮑爾斯（ButchBowers）、巴伯利（Deborah Barberi）不再是川普團隊的成員。消息人士還說，這是「雙方共同做成」的決定。另一名消息人士表示，團隊中北卡羅來納州律師霍華德（Josh Howard）和雙雙來自南卡的蓋瑟（JohnnyGasser）和哈里斯（Greg Harris）同樣與川普拆夥。CNN報導指出，川普希望律師團隊延續他有關選舉存有大規模舞弊的說法，而不是把重點擺在彈劾卸任總統的合法性。CNN補充說，川普「不接受」討論。川普的支持者本月6日硬闖國會大廈造成5死，聯邦眾議院13日以232票對197票通過川普煽動叛亂的條文，讓川普成為美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統。川普已於20日卸任，但聯邦參議院仍將於2月9日正式展開審訊，決定是否將川普定罪。目前還不清楚審訊期間將由誰代表川普。川普顧問米勒（Jason Miller）說：「民主黨人彈劾一位已卸任總統是完全違憲的，而且對國家傷害極深。」米勒表示：「事實上，已經有45名參議員表決說這違反美國憲法。我們手邊工作很多，但在法律團隊方面尚未做出最終決定，但很快就會定奪。」聯邦參議院有45名共和黨籍議員26日試圖擋下川普第2次的彈劾審訊，最後雖失敗，卻展現出黨內團結一心。同時有人認為，這清楚顯示出，川普將不會被定罪。（實習編譯：王宇潔/核稿：蔡佳敏）1100131