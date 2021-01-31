羽球／成功復仇！戴資穎逆轉馬琳 勇奪年終賽第3冠
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-31 18:22:44｜2021-01-31 21:29:19
BWF年終總決賽，我國世界球后戴資穎和西班牙前球后馬琳連3周在冠軍賽狹路相逢，今(31)日雙方鏖戰67分鐘，小戴以14:21、21:8、21:19成功復仇，喜獲生涯第3面年終賽金牌。
年終賽原定去年底登場，但因新冠肺炎疫情延至今年1月27至31日，和新增2站的亞州公開賽同在泰國曼谷舉行。小戴自2013年開始連續獲得年終賽資格至今，4度闖進決賽，收獲2冠、2亞。小戴生涯對上馬琳儘管取得9勝8敗，但都打得相當辛苦，前2周在冠軍賽交手，小戴身體不適加上失誤過多接連直落二吞敗，上一次贏球是去年全英公開賽，3局大戰後，小戴逆轉勝。 連打3周雙方體力消耗相當大，首局後半段小戴失誤偏多，連丟6分後被馬琳拉開9:15領先，最後小戴有些沉不住氣，殺球出界以14:21讓出首局。次局，小戴迅速調整到位，減少大量失誤，幾次壓線好球快馬加鞭來到20:8局點，接著馬琳回發球掛網，小戴以21:8扳回一城。決勝局，小戴展現拚戰精神，積極救球整個人在地上翻滾，可惜兩度殺球掛網以10:11進入技術暫停，回來後小戴回敬一波5:1止血，面對「吼叫天后」小戴也不時吶喊為自己加油，網前成功放小球終於追平成19:19，小戴先拿到賽末點，最後壓線好球以21:19逆轉勝出，小戴也終於鬆口氣笑納冠軍。