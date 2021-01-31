越共總書記阮富仲3連霸　挺進下一個5年任期

（中央社記者陳家倫河內31日專電）越共13屆1中全會今天召開，77歲的阮富仲以「三連霸」姿態續任越共總書記，挺進下一個5年任期。越南近來爆發本土疫情，河內也淪陷，越共13大提早一天結束，將於明天閉幕。
綜合官媒越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，越南共產黨第13屆中央委員會第1次全體會議（越共13屆1中全會）今天舉行，選出新的中央政治局委員、總書記、中央書記處書記、中央檢查委員會委員與主任。報導指出，阮富仲在會議上再度被選為越共中央總書記。於此，77歲的阮富仲已3度出任這一職位。阮富仲在2011年首執掌越共總書記並於2016年連任，2018年10月阮富仲接掌越南國家主席。阮富仲是越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）的「人事特殊個案」之一，雖然已超過目前越共黨章規定的60歲年齡限制，仍於昨天被選為第13屆中央委員會委員。根據越共13大網站，阮富仲1944年4月14日出生在河內市東英縣（Dong Anh），他在1967年12月19日加入越南共產黨，擁有政治學博士學位以及文學學士學位。阮富仲目前也是越共中央軍事委員會書記，以及越共中央反腐敗指導委員會主任。越共13大1月25日登場，會議期間越南於28日爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情，與會的地方官員、領導紛紛返回崗位領導防疫。越共當局30日發布越共13大第5個工作日新聞公報指出，原定2月2日落幕的越共13大提早一天結束，將於2月1日舉行閉幕式並召開記者會。（編輯：高照芬）1100131