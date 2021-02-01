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她逛全聯爽買「6折進口草莓」！店員驚吐1句話　網全歪樓

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 00:01:42｜2021-02-01 00:03:30

▲全聯福利中心。（圖／讀者提供）
▲一名女網友發文，表示自己逛全聯時幸運購買到6折進口草莓，不過結帳時店員驚吐1句話，也讓網友們全歪樓。（圖／讀者提供）

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，也有一名女網友到全聯購物時，買了一盒打6折的進口草莓，豈料一到櫃檯結帳時，店員竟然說了「1句話」，貼文一出，也讓網友全歪樓。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己逛全聯時，看見一盒打6折的進口草莓，就立刻拿到購物車裡，不過當她逛好要到櫃檯結帳時，男店員邊刷條碼，竟然邊說「哎喲！草莓耶！」，這也讓她直呼「現在全連店員都這麼可愛嗎」？

▲女網友PO出自己購買到的6折進口草莓。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出自己購買到的6折進口草莓。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，網友全歪樓，「嗯嗯～他說脖子上的嗎」、「他應該想說，他剛剛怎麼沒看到」、「應該在說原PO妳喔，閃光get」、「可能是看到妳比較可愛吧」；也有網友留言，認為原PO能遇到打折的草莓很幸運，「韓國草莓耶，好幸運」、「都沒遇到打6折，好幸運」、「我在我們這全聯架上都沒看過，妳好幸運喔」。

但也有網友提醒若幸運買到打折品，要儘早吃完，「之前買過，店員也會貼心提醒說：要儘早吃完喔」，而《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「全聯進口水果打6折！女問怎沒人買　內行曝暗黑真相」一文，就有內行網友們留言提醒，通常遇上特價6折的水果，要特別小心水果品質，不是水果不新鮮，就是狀態已經不行了，提醒民眾還是要仔細檢查，才不會沒撿到便宜，反而吃了虧。（編輯：郭佩蓉）

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