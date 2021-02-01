工作遇騷擾反遭公審！雞排妹：千萬女性都不敢說

27歲的藝人雞排妹（鄭家純）29日在臉書上透露主持尾牙時，遭到主辦方老闆言語騷擾，消息曝光後引起社會議論，部分網友、網紅指控她公審老闆，沒有職業道德，也有人留言力挺，支持。雞排妹昨（31）日再次發文吐露心聲，坦言自己做了千千萬萬女性也發生過，但不敢說的事。

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「我相信每件事的發生，都有意義」，雞排妹透露自從爆料老闆騷擾事件後，得到了許多留言、私訊的反饋，「他們願意向我訴說被欺負的過程，看了很心疼，我只能回覆辛苦了」，她相信有同理心的人還是很多，雖然陌生人的文字看似沒有溫度，但能帶來安慰的力量。

至於酸民的留言，雞排妹直言：「匿名酸民不用管，他們就是可憐到只能靠惡毒取暖，新聞區底下釣出一堆噁男，看到認識的人也算是好事，不然平常也很難發現」，此外，她也PO出日前分享自己踏入各行各業後，變堅強的方法。

貼文一出，引發許多網友共鳴：「這裡至少還讓人看到社會上僅存的些餘良善」、「我覺得遇到騷擾就是要勇敢大聲說出來，絕不姑息養奸」、「面對女性被騷擾這事件，也能正面面對、調整心態處理，讓我又加深對妳的好感」。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹臉書全文。（圖／雞排妹臉書）