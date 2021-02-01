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台積電一度翻黑跌破590元　台股早盤震盪後漲逾百點

記者顏真真/台北報導

2021-02-01 10:24:41

▲台北股市今（8）日開盤漲151.13點，加權股價指數以15365.13點開出，隨後台積電創天價580元，也帶動台股創新高15400點。(圖／NOWnews資料照片)
▲台股早盤開紅震盪後走高，一度站上15200點，大漲逾百點。(圖／NOWnews資料照片)
美股上周五崩跌，台股今（1）日早盤則是開紅震盪走高，以15176,56點、上漲38.25點開出，雖一度不敵賣壓，失守15100點，下探15089.96點，台積電也一度跌破590元，來587元，但隨後逢低承接買盤進場，台股再度翻紅，並攻上15200點，來到15257.75點，大漲逾百點，目前仍漲逾百點，台積電亦在595元盤整。至於新台幣兌美元早盤仍續升逾4角，但還未見到27字頭。
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美股道瓊工業指數上周五終場下跌620.74點，跌2.03%，收在29982.62點；標普500指數下跌73.14點，跌1.93%，收在3714.24點；那斯達克指數下跌266.464點，跌幅2%，收在13070.694點。
台股今日早盤則是開紅後震盪走高，以15176,56點、上漲38.25點開出後，一度因賣壓出籠，台股翻跌失守15100點，並下探15089.96點、跌48.35點，不過，隨後逢低承接買盤也進場，台股再度翻紅，並一度攻上15200點，來到15257.75點，上漲119.44點，高低價差達167.79點，目前仍上漲逾百點。
在類股表現上，傳產及金融表現較亮眼，金融保險、貿易百貨類股、鋼鐵、橡膠、塑膠、水泥及生技醫療等類股漲幅都有1%以上，玻璃陶瓷類股更有3%以上漲幅，倒是航運、其他電子跌幅則在1%以上。
就個股觀察，蘋概3天王中的台積電以595元開出，並進一度攻上597元，但隨後壓盤湧現，一度跌破590元，來到587元，之後逢低承接買盤進場，台積電重回590元之上，目前最高來到597元，而鴻海目前也跌逾2%，在109元震盪，大立光則上漲0.51%，在2955元盤整。
至於新台幣表現，雖然今日早盤以28.24元、升值1.72角開出，但並未進一步升破28元，最高來到28元、強升4.12角，目前在28.018元震盪。
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