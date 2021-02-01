男日返台8次採檢才陽性 張上淳：發病恐因其他感染
記者劉雅文/台北報導
2021-02-01 15:27:18
中央疫情指揮中心，今（1）日再度召開臨時記者會，公布國內新增1例境外移入確診案例，是一名案913為本國籍30多歲男性，根據指揮中心表示，這名個案在2020年1月到日本工作，因爲工作地有COVID-19確診者，他就在12月25日自行到當地醫院採檢後確診，並住院隔離。
但是個案在12月29日第二次採檢陰性後，短短七天就在今(2021)年1月1日解除隔離出院，並在1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。並且在1月9日返台，因為入境時主動告知曾在日本確診，所以在機場及集中檢疫所都有採檢，共採檢2次，但結果也皆為陰性。1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫，但是檢疫期滿後，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並在今（1）日確診。針對這名個案前前後後共8次採檢，才轉陽性，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這個個案看起來比較特別，因為通常就是感染以後，可能會陰陰陽陽維持很久，但他好幾次已經是陰性，最後跑出一個陽性，有人猜測是否為二次感染？但張上淳認為，裡面有一些不一樣的可能性，但最大可能性還是從頭到尾就是第一次感染後，體內還有病毒，因為個案驗到的病毒Ct值非常高，為36（值越高、病毒量越低）。至於個案1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，張上淳提到，也可能有其他感染出現，不一定就是新冠肺炎，從醫療立場來看，還是保持比較多可能性的想像，指揮官陳時中也說，大家想像一下情況，得過新冠肺炎是不是就百毒不侵？不會，各種可能性的疾病都有，新冠肺炎之所以大家覺得困擾，就是因為症狀不典型，也因此造成防疫上有很多困擾。指揮中心統計，截至目前國內累計155,942例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含152,336例排除)，其中912例確診，分別為798例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、74人住院隔離中。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。