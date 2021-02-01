少女時代孝淵讚台防疫 台南跨年見證反應快
記者鄭婷襄/台南報導
2021-02-01 13:03:36
台南市政府去年歲末舉辦跨年活動時，邀請到韓團少女時代孝淵到台南市政府前廣場演唱，因當時一個境外移入的變種病毒病例，跨年晚會改為線上演出，孝淵面對空無一人的活動場地，還是進行了DJ與歌曲的表演，日前她上韓國電視台節目時也特別稱讚台灣政府防疫反應快速。
台南市政府新聞處表示，台南市政府去年歲末舉辦跨年活動時，邀請到韓團少女時代成員孝淵到台南市政府前廣場演唱，孝淵依台灣的防疫規定提前來台並進行居家檢疫，不少粉絲在表演前幾天就準備帳棚在現場排隊，希望能親炙偶像魅力，但演出前夕，因北部出現一例傳播力極強的變種新冠肺炎境外移入案例，擔任台南市防疫指揮官的市長黃偉哲馬上指示將演唱會改為線上演出，這場活動原本預估會吸引10萬人，最後變成空無一人，但她還是進行了DJ與歌曲的表演。 孝淵日前與姜珠恩、金所妍等人上韓國「黃金漁場」節目，與幾位來賓談到新冠肺炎疫情時，對台灣的防疫能力信心滿滿，並提到對台南市只因台灣出現一個境外移入的變種病毒病例，馬上就將跨年活動改為線上直播印象深刻，孝淵稱讚台灣政府防疫反應快速，黃金漁場更在螢幕上標示台灣是「新冠肺炎防疫模範國」，節目來賓也讚台灣政府的反應相當快。
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