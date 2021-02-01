快訊／本土＋０！增1日本境外　採8次才中鏢

中央流行疫情指揮中心，今(1)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案913)，自日本入境。指揮中心表示，案913為本國籍30多歲男性，去(2020)年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今(2021)年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

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指揮中心指出，個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計155,942例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含152,336例排除)，其中912例確診，分別為798例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、74人住院隔離中。