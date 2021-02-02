台南台江大道車禍6死　疑車速過快自撞

（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市安南區台江大學和工明二路口昨天深夜發生一輛汽車疑似自撞，6人送醫搶救不治死亡；警方初步調查，6人中有2對是情侶，年紀最小僅16歲，車速過快是肇禍原因之一。

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台南市消防局昨晚11時54分獲報，安南區台江大道和工明二路口發生一輛汽車疑似自撞，救護人員趕到現場時，車上3男3女全無生命跡象。

因車體嚴重變形，6人夾在車中動彈不得，消防人員花了1個多小時才將眾男女拉出來，分別送往永康奇美醫學中心、成大醫院及台南市立安南醫院，今天凌晨3時許，6人全數宣告不治死亡。

台南市警局第三分局初步調查，死亡6人中，除22歲駕駛王姓男子是台南人外，其他5人來自台中、彰化，分別是副駕駛座的20歲魏姓女子、後坐的21歲廖姓男子、18歲的楊姓男子、16歲羅姓少女及16歲黃姓少女，其中有4人是學生。

警方表示，車禍應是車速過快及其他不明原因造成的；汽車駛過台江大道總頭橋後，突然向左滑後撞上對向工廠大門警衛室，駕駛無酒駕也無毒駕，汽車上無行車記錄器，但車中有工程帽，帽上有死者姓名，這些人應該是到台南打工，但確切原因有待進一步釐清。（編輯：陳清芳）1100202