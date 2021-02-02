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部桃轉院患者3採陰去世！莊人祥：家屬有疑慮請法醫相驗

記者賴志昶/綜合報導

2021-02-02 18:53:10｜2021-02-02 18:54:18

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
衛福部桃園醫院日前由於爆發院內群聚案，陸續將院內患者轉院治療，其中1人近日不幸去世，死因為肺炎。對此，指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，該患者於1月19至27日共經歷三次採檢，結果都是陰性，目前由於家屬有疑慮，因此會進行法醫相驗，同時疾管署昆陽實驗室也會進行複驗，詳細結果明日會再進行說明。
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據媒體報導，該名患者是年約六旬的男性，1月19日轉至桃園南區另一家醫院後，原本病況良好，不料在前幾日病情急速惡化，最終於昨日下午經搶救宣告不治，死因為肺炎。
莊人祥指出，依照既定程序來說，轉院病人轉出前就會採檢一次，轉入其他病院也會再採檢一次，而若有相關症狀又會再進行採檢；據統計，該名患者19、21以及27日都有分別採檢，檢驗結果都是陰性，
莊人祥透露，該名患者去世之後，由於家屬有所疑慮，有到地檢署按鈴；因此，檢警也啟動相關防疫程序，派出法醫前往採檢並相驗；同時，疾管署昆陽實驗室也會進行複驗，詳細結果明日會再進行說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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