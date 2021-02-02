韓趙結盟振奮藍軍 李眉蓁預言：少康歸來中興在望
新頭殼newtalk
2021-02-02 20:29:56
中廣董事長趙少康1日不但證實已申請重返國民黨，隨即獲得前高雄市長韓國瑜背書力挺，外界更解讀「韓趙結盟」將再掀國民黨內茶壺風暴。針對「少康中興」奪主席一事，不僅台北市議員王世堅認為，若韓趙聯手合作絕對會成為民進黨2024最大對手，高雄市議員李眉蓁也振奮表示，少康歸來中興在望。
對於「韓趙結盟」形勢漸趨明顯，許多藍營支持者相當振奮，認為終於有位有能力、有擔當的人要出來帶領國民黨走出困局了。而趙少康不僅將回歸國民黨，更不諱言就是要來參選國民黨主席，趙少康稍早也否認稱，「我逼誰」，他沒有逼江啟臣，也沒有勉強江啟臣。據Google Trend搜尋趨勢統計，趙少康聲量鵲起連帶抬升韓國瑜，雙雙碾壓總統蔡英文的趨勢出現，綠營市議員王世堅認為，韓國瑜與趙少康2人都有鼓動群眾的能力，韓代表庶民，後有韓粉撐腰；趙則代表藍軍菁英，一直都是藍營論述界中的中流砥柱，如果合作將成為民進黨2024最大對手。王世堅表示，韓國瑜儘管這七、八個月間都銷聲匿跡，但韓粉們都在等他的下一步，他推估韓的實力至少還有7、8分；趙少康則是蟄伏了10至20年且躍躍欲試，2人合作的爆發力勢必更強。對此，李眉蓁稍早在臉書寫下，少康歸來中興在望。趙少康先生宣布重新恢復國民黨黨籍，對於藍軍而言是令人振奮的好消息，以他在新聞圈的經驗和豐富的新媒體閱歷，帶給國民黨絕對是正面且非常巨大的助益，我們都高舉雙手給予歡迎。李眉蓁指出，現今的蔡政府不聽民意綠色獨裁，執意全面開放萊劑肉品，只有匯集所有的力量才能跟蔡政府周旋，因此，只要是願意加入國民黨的生力軍絕對歡迎，而似趙少康先生般有影響力的人加入更讓我們振奮。國民黨加油！團結一致對抗綠獨裁。新聞來源為Newtalk 新頭殼