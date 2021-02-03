「韓趙結盟」衝擊2024 黃光芹：趙少康最多500萬票
新頭殼newtalk
2021-02-03 08:00:00
中廣董事長趙少康1日不但證實已申請重返國民黨，隨即獲得前高雄市長韓國瑜背書力挺，外界更解讀「韓趙結盟」將再掀國民黨內茶壺風暴。針對「少康中興」奪主席一事，儘管台北市議員王世堅認為，若韓趙聯手合作絕對會成為民進黨2024最大對手，但名嘴黃光芹卻不看好大潑冷水表示，趙少康最多也就500萬票。
對於「韓趙結盟」形勢漸趨明顯，許多藍營支持者相當振奮，認為終於有位有能力、有擔當的人要出來帶領國民黨走出困局了。而趙少康不僅將回歸國民黨，更不諱言就是要來參選國民黨主席，趙少康稍早也否認稱，「我逼誰」，他沒有逼江啟臣，也沒有勉強江啟臣。據Google Trend搜尋趨勢統計，趙少康聲量鵲起連帶抬升韓國瑜，雙雙碾壓總統蔡英文的趨勢出現，綠營市議員王世堅認為，韓國瑜與趙少康2人都有鼓動群眾的能力，韓代表庶民，後有韓粉撐腰；趙則代表藍軍菁英，一直都是藍營論述界中的中流砥柱，如果合作將成為民進黨2024最大對手。對此，名嘴黃光芹以「老趙帶義和團中興」為題稍早在臉書寫下，趙少康出馬奪國民黨黨權，先抬韓國瑜出來驗明正身，證明不是他把韓國瑜擠掉，是他自己謙讓。主子一夕之間改姓趙，韓粉乖乖易幟，證明趙韓一家親，2024換趙少康上，最多也就500萬票。黃光芹說，1450從來就叫1450，倒是義和團行徑為韓粉專屬。老趙和唐湘龍挺郭之時，遭韓粉攻擊，在他主持的節目中拍桌子駡:「(韓國瑜說)什麼假韓粉？就是真韓粉!」我敬他大哥有氣節;如今我笑他義和團和1450儍儍分不清，大哥不像大哥，不過拿人手短罷了!新聞來源為Newtalk 新頭殼