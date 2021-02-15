強棒新演員點將錄 陳昊森演歌雙殺、李沐上鏡又有渲染力
娛樂中心／綜合報導
2021-02-15 10:00:00
回顧2020年，台灣戲劇圈有不少新種芽冒出頭，他（她）們猶如自帶光芒，在大小螢幕燃燒表演能量、施展個人魅力，《NOWnews今日新聞》分上下2篇，就個人潛質、作品表現及未來發展，聚焦6位你我不容忽視的新演員，並邀請資深影評人鳴影品、楊達敬依個人觀察予以專業點評。
李沐李沐非表演科班出身，在實踐大學念服裝設計系時，被經紀人在Instagram發掘，19歲還是大一生的她，休學演出電視劇《你的孩子不是你的孩子－孔雀》，後來跑去英國讀藝術，這時收到《誰是被害者》試鏡邀請決定回台灣，最後拿到讓她勇奪金鐘新人獎的角色「江曉孟」，被譽為是「最強怪物新人」。或許是被導演看出可塑性高，李沐出道3、4年，就已演過許多類型迥異的角色，從《你的孩子》、電影《返校》中的中學生，在到奇幻劇《妖怪人間》性格陰鬱的「地牛」，以及《誰是被害者》叛逆又菸不離手的酒店妹，她皆詮釋到位、富有層次，讓看過的人都留下深刻印象。李沐鍍金後片約不斷，她剛拍完《幸福城市》導演何蔚庭向大師楊德昌1986年舊作《恐怖分子》致敬的新片《青春弒戀》，片中演出一名舞台劇演員，參演的還有林柏宏、林哲熹、陳庭妮、丁寧、姚愛寗。另外，職人劇《王牌辯護人》正在熱播，電視電影《我叫梁山伯》預計4月播出。楊達敬稱讚李沐是天才型女演員，在《誰是被害者》中展現高度專注的凝聚力與豐沛情感，尤其一場抱著母親骨灰罈，和父親張孝全在海邊斷崖對話的重頭戲，楊達敬盛讚李沐爆發力驚人、可塑性極強。鳴影品表示，李沐於《誰是被害者》飾演在酒店工作的邊緣少女，是男主角張孝全苦尋多年的女兒。她首次接下吃重的角色，詮釋出憤世嫉俗的浪蕩性格，且在與張孝全多場對手戲都呈現強烈的爆發力，並以此獲得金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，當之無愧。此外，鳴影品形容，李沐不是大眼睛、瓜子臉的典型美女，但在鏡頭裡就是有一股吸睛力，非一般演員們能練習得來的；譬如她在電影《哈囉少女》僅只客串的幾場戲，短時間即傳達高度情緒渲染力，可塑性高，指日可待。陳昊森陳昊森目前就讀醒吾科技大學表演藝術系，年紀輕、演藝資歷尚淺的他，去年成為票房破億電影男主角，還入圍金馬獎，鋒芒注定綻放。陳昊森2015年從綜藝節目校草單元初亮相，隔年就在電影《青春熱血之東北插班生》演男主角，但真正到2017年的BL網劇《紅色氣球》才讓他受到關注。為繼續追逐表演夢，陳昊森積極試鏡，後來得到《角頭2：王者再起》、《樂獄》客串機會，但演技都還未開竅，直到2020年在同志片《刻在你心底的名字》演出深情到令人揪心的「張家漢」，一舉提名台北電影獎、金馬獎最佳新演員，最後更靠著好歌喉拿下最佳原創電影歌曲獎。陳昊森目前正在拍攝新作品，詳細尚待官方釋出；音樂部分，所屬的華研唱片透露，未來會配合陳昊森演出的戲推出單曲，而個人專輯則在收歌階段。楊達敬表示，陳昊森在《刻在你心底的名字》完全說服觀眾「他就是深愛著曾敬驊，並對他念念不忘的男同志」，由此可見，陳昊森做足多少功課用「心」揣摩，演出讓人印象深刻。鳴影品指出，陳昊森2017年先主演了網劇《紅色氣球》，2018年再挑梁《美男魚澡堂》，知名度雖有，但仍有限。悶熬數年，直到2020年同志愛情片《刻在你心底的名字》和曾敬驊成為年度最佳男男CP，戲包人的助力、主題曲推波電影的迴響，天時地利人和，他的大銀幕風采迸發，讓他入圍金馬獎最佳新演員，可惜鎩羽。不過鳴影品說，陳昊森兼具顏值及身高的亮眼外型，在影集《大債時代》又展現另一股憨直樸素的表演，「他與曾敬驊、范少勳、朱軒洋等鮮肉都將是接下來台灣備受期待的30歲以下帥哥明星演員。」黑嘉嘉黑嘉嘉是台澳混血，除了五官深邃、外表亮麗外，今年才26歲的她，已是台灣段位最高的職業女棋手，才貌兼併，被日本媒體及網友盛讚是「千年一遇圍棋美少女」、「圍棋界的佐佐木希」，且只要黑嘉嘉有出賽，相關新聞都會登上日本搜尋網站第一名。喜歡挑戰新事物的黑嘉嘉，在不影響比賽前提下開始拍MV和廣告，2016年與唱片公司簽約，正式跨足演藝圈。幾年前，陳玉勳導演在籌製新片《消失的情人節》，苦尋不著飾演女主角大霈女同事的演員，當看到黑嘉嘉的照片後，便鎖定她演出，去年電影上映，呈現的效（笑）果，完全說服觀眾。楊達敬對黑嘉嘉頗有期待，「《消失的情人節》一鳴驚人，靈氣逼人，她的凝視與神情時常流露著『千頭萬緒盡在不言中』，以及一種『敵不動我不動』的趣味感，冷靜卻又蠢蠢欲動，耐人尋味，總讓人想多看她幾眼，我很想多看她更多不同的演出。」鳴影品表示，「圍棋女神」黑嘉嘉有著台澳混血的標緻臉蛋，她從圍棋界闖出美麗名號。首度跨進大銀幕《消失的情人節》，在調教素人有術的金馬導演陳玉勳引導下，雖然角色不需讓人炫目的演技展現，但黑嘉嘉自然不造作、不怯場的穩定性，「喔喔」地散發出十分甜美逗趣的討喜銀幕氣質，未來仍會是受觀眾高接受度的年輕漂亮女演員。楊達敬／從小癡迷電影，看電影、講電影、書寫電影，影劇文章發表於痞客邦「高登影想」；電影記者、首映會相關活動御用主持人，曾任金馬獎、平遙國際電影展紅毯主持，台北電影獎、亞太影展、金穗獎典禮主持。鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。（編輯：楊穎軒）