強棒新演員點將錄 謝博安天生藝人命格、陳姸霏戲魂爆發
娛樂中心／綜合報導
2021-02-16 10:00:00
回顧2020年，台灣戲劇圈有不少新種芽冒出頭，他（她）們猶如自帶光芒，在大小螢幕燃燒表演能量、施展個人魅力，《NOWnews今日新聞》分上下2篇，就個人潛質、作品表現及未來發展，聚焦6位你我不容忽視的新演員，並邀請資深影評人鳴影品、楊達敬依個人觀察予以專業點評。
陳姸霏陳姸霏有雙讓人過目不忘的靈動大眼，嬌小身軀裡的「戲」胞隱隱欲爆，她從小學現代舞，立志當舞蹈老師，在某次機緣下，被電影公司從臉書挖掘，國三就簽約入行，後來報考華岡藝校戲劇科，更確立走上表演之路，大學考上非第一志願文化廣告系，大一試鏡電影《無聲》被導演柯貞年相中，卻因卡到期中考，毅然決然休學專心拍片。拍《無聲》挑戰雖大，但難不倒陳姸霏，她苦學3個月手語，完成高壓的強暴戲，連哭法都可以給出好幾種，演員魂藏不住，該片讓她抱走金馬獎最佳新演員。去年除了《無聲》，陳姸霏也在女性電影《孤味》演配角，年僅20歲，拍了2部話題片，還一連交手劉冠廷、太保、陳淑芳、徐若瑄、謝盈萱等大咖，陳姸霏不怯場、穩健展現演員專業，前途不可限量。陳姸霏出道4年，作品量不多，經紀公司透露，陳姸霏正參與某影集的拍攝，新作品預計年中左右推出，細節目前還不方便曝光。鳴影品表示，去年金馬獎最佳新演員項目，呼聲高的陳昊森敗給了陳姸霏。「如果你看過她在《無聲》中飾演屢受性侵的聽障學生，也看過《孤味》裡她扮演天真又直率的孫女，你會理解年紀輕輕的她，在同年端出2個截然不同卻都同樣精準的角色，難度不低。」鳴影品補充，尤其在《無聲》裡，受限聽障身分，陳姸霏不能有任何台詞，只靠手語及表情和肢體表演，「從玩耍笑鬧到遭受性侵的一鏡轉折，加上初期不願坦承的為難眼淚，後段各方壓力的癱軟崩潰，嬌小的她，卻能完成極高的難度係數演出。」 謝博安謝博安高中讀戲劇班，開啟對表演的興趣，也熱愛音樂的他，14歲參加選秀節目《超級偶像》第七季拿下冠軍，2018年組「鹿洐人」樂團發片，就讀台北藝術大學電影創作學系時，再度接觸演戲及劇場，去年初登大銀幕，演出《你的情歌》中幾乎像為他量身打造的角色「阿東」，更花2個月甩肉9公斤，就為貼近片中17歲高中生形象。片中，謝博安不管是和前輩傅孟柏的打架戲，還是向柯佳嬿告白的橋段，皆表現得毫不遜色，演出自然純粹、潛力乍洩，令人眼睛為之一亮。決心朝影歌雙棲發展的謝博安，視美國演員兼歌手傑瑞德雷托（Jared Leto）為偶像，最想合作金鐘戲王吳慷仁，未來想演個性鮮明、外顯、極端的角色。今年，謝博安再次與《你的情歌》導演安竹間合作，參演青春愛情奇幻微網劇《愛的奧特萊斯》，所屬樂團「鹿洐人」也預計推出首張專輯。楊達敬表示，沒想到，謝博安歌唱得好，在首部電影劇情長片《你的情歌》的演出更教人喜出望外，「表演非常自然、誠懇有魅力，難以想像他是第一次演戲」，期待他未來歌唱與戲劇雙軌並進，「是天生藝人命格。」劉子銓劉子銓是電視、劇場界奇才劉亮佐之子，8歲就在表演後台感受父親身為演員的震撼，進而承繼衣缽，14歲主演出道作《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》，表現令各方驚豔，隔年便加入王小棣監製的戲劇《你那邊怎樣·我這邊OK》，一顆璞玉也被磨得越來越亮。後來，劉子銓參加電視劇《天橋上的魔術師》、電影《下半場》、《緝魂》試鏡，雖然演技獲肯定，但都因形象不符角色被刷掉，直到遇見《無聲》導演柯貞年，才拿到不好演的聽障生角色，去年片子跟觀眾見面，全程以手語演出的他，入戲入魂的表演獲得好評，最觸動人心的一場戲，莫過於喊出唯一有聲台詞「我們不是壞人」，讓人為之心碎。《無聲》去年提名8項金馬獎，劉子銓因報名資格問題意外落馬，被金馬執委會執行長聞天祥點名為大遺珠，所幸，出色表現還是被看到，今年1月24日，劉子銓在第51屆印度國際影展獲頒最佳男演員獎，成為繼港星張學友、大陸男星段奕宏後，第三個得到該獎的演員，也是首位拿下影帝的台灣人。經紀人透露，劉子銓剛考完大學學測，閉關出關的他，已經開始新戲試鏡，相信不久就可以再度看到他精彩的演出。楊達敬說：「從《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》就看到劉子銓的潛力，當年沒入圍金鐘獎最佳新演員確實讓我跌破眼鏡；首部電影劇情長片《無聲》挑戰高難度手語的演出，徹底激發劉子銓的無限潛能，印度封帝無庸置疑。」鳴影品表示，劉子銓在這批新秀中年紀最輕，年僅18歲的他是戲劇科班出身，或者該說，從小耳濡目染藝人父親劉亮佐的表演本性，他「培訓」已久。果然，劉子銓在電影處女作《無聲》中擔綱男主角，一鳴驚人，即便在表演經驗豐富的劉冠廷和太保身邊，在強勁新秀陳姸霏和韓星金玄彬的包圍下，他的演技未受影響，反而相互撞擊更加精彩。「雖然劉子銓可惜沒有入選金馬獎提名名單，但演技潛力有目共睹；而且他才18歲，還有大好時光能接觸更多能展現自己的作品。」鳴影品說道。楊達敬／從小癡迷電影，看電影、講電影、書寫電影，影劇文章發表於痞客邦「高登影想」；電影記者、首映會相關活動御用主持人，曾任金馬獎、平遙國際電影展紅毯主持，台北電影獎、亞太影展、金穗獎典禮主持。鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。（編輯：楊穎軒）