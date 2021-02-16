強棒新演員點將錄　謝博安天生藝人命格、陳姸霏戲魂爆發

《NOWnews今日新聞》分上下2篇，就個人潛質、作品表現及未來發展，聚焦6位你我不容忽視的新演員，並邀請資深影評人鳴影品、楊達敬依個人觀察予以專業點評。

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▲陳姸霏去年受鎂光燈聚焦，是不可忽略的影壇生力軍。（圖／陳姸霏臉書）

▲《無聲》證明陳姸霏的實力。（圖／CATCHPLAY）

▲陳姸霏在《孤味》戲份不多，但讓人印象深刻。（圖／孤味臉書）

▲陳姸霏質感好，哭功了得，天生吃演員這行飯。（圖／陳姸霏臉書）

▲22歲謝博安熱愛演戲和音樂。（圖／謝博安IG）

▲▼謝博安大銀幕首作表現不俗。（圖／甲上娛樂提供）

▲謝博安是樂團主唱，創作力豐沛。（圖／謝博安臉書）

▲18歲生日前夕，劉子銓多了印度影帝頭銜。（圖／劉子銓臉書）

▲劉子銓在《媽媽的遙控器》表現不生澀。（圖／friDay影音提供）

▲劉子銓演出《76號恐怖書店之恐懼罐頭－捉迷藏》。（圖／七十六号原子提供）