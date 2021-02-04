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橫財連發擋不住！「3生肖」進帳如流水　數錢數到手抽筋

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 10:59:46

▲新台幣兌美元早盤狂升近2角。（圖／記者顏真真攝）
▲以生肖、命理聞名的《卡哇伊》專欄指出，「3生肖」2月上旬橫財連發，進帳如流水，數錢數到手抽筋。（示意圖／記者顏真真攝）
時間過得飛快，下周就要過年了，究竟有哪些生肖會受到財神爺庇佑呢？以生肖、命理聞名的搜狐號《卡哇伊》專欄近日就公布，2月上旬苦盡甘來的「3大生肖」，他們煎熬的苦日子終於結束，將迎來極旺的財運，進帳多如流水，數錢數到手抽筋。
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生肖馬
2月上旬開始，財神爺駕到，運勢逆天，好運不速之客，橫財大發，只需抓住機會就能大賺一筆，注定會愛情、工作雙豐收，從此享樂一輩子。也因有財神爺保佑，工作上會出現較年長者的貴人幫助，新的開展機會來臨，只要好好掌握便能輕鬆賺大錢。
▲以生肖、命理聞名的《卡哇伊》專欄指出，「3生肖」2月上旬橫財連發，進帳如流水，數錢數到手抽筋。（示意圖／NOWnews資料照）
▲以生肖、命理聞名的《卡哇伊》專欄指出，「3生肖」2月上旬橫財連發，進帳如流水，數錢數到手抽筋。（示意圖／NOWnews資料照）
生肖牛
2月上旬開始，財氣找上門，升官、聚財都是一步到位，更有滿滿偏財運，有機會中獎，橫財入庫如泉湧，工作得心應手，事業蒸蒸日上，大富大貴，讓他們在家數錢數到手抽筋，福分多多，喜上眉梢，將過著十分順利圓滿的日子。另外，桃花運也非常旺，若想迅速脫單，掌握本次機會，斗膽表達自己的心意吧！
生肖雞
2月上旬開始，財神庇佑，財運擋也擋不住！還有貴人助力，工作順風順水，橫財連發，進帳多如流水，萬事順意。不只職場上可收穫榮耀與金錢，在情場上也能得到圓滿愛情，注定順風順水，過上富裕無憂的日子。不過，要提醒屬雞人，本年宜動不宜靜，盡量別換工作。（編輯：許苡晴）
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