影／兩貓走廊狂奔 奴慢動作一看笑：在玩「兩貓三腳」？
文/寵毛網
2021-02-03 20:00:00
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這一對「活寶」是Mandy家的14歲貓咪「虎哥」與搭肩的2歲橘白貓「壯壯」，虎哥原本是Mandy姨父的貓咪，姨父生病後就改由她接手飼養，而壯壯則是出生10天左右被朋友發現泡在大雨裡，友人撈起後先請有經驗的貓友奶大，2個月後才來到Mandy家。虎哥雖然年紀較長，但是脾氣太好不時會受到壯壯騷擾，壯壯個性活潑熱情、常常過度興奮而做出脫軌的行為，雖然是家中開心果但是實在「太屁了」，有時會被另一隻12歲的白底虎斑貓「肥咪」嚴厲教訓後才安靜下來。
這天Mandy與虎哥正在玩「鬼抓人」的遊戲，一旁的壯壯突然自嗨、開始鬧虎哥想要「熊抱」牠，但沒想到虎哥瞬間拔腿落跑，壯壯就這麼一隻手搭在虎哥的肩膀上「陪跑」，看起來就像兩隻貓正在玩「兩貓三腳」的遊戲，畫面非常滑稽！
網友看了都笑說：「慢動作看灰貓的表情就是要去輸贏」、「兩貓『七』腳才對」、「太鬧了，忍不住一直重複看」、「走廊上不要勾肩搭背啦」、「灰色貓的那個嘴XD」、「橘白貓在旁邊幫牠加油？」現在快來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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