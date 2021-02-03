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影／兩貓走廊狂奔　奴慢動作一看笑：在玩「兩貓三腳」？

文/寵毛網

2021-02-03 20:00:00

影／兩貓走廊狂奔　奴慢動作一看笑：在玩「兩貓三腳」？
▲網友家的兩隻貓咪以滑稽的姿勢在走廊狂奔（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
有人這樣奔跑的？網友Mandy Kuo日前在貓咪社團分享了一段影片，兩隻愛貓在走廊上一起狂奔，看似平凡的日常活動畫面卻好像怪怪的，放慢動作一看發現其中一隻貓竟然「勾肩搭背」，讓她忍不住懷疑：「我家的貓是在玩兩貓三腳嗎？」。
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▲網友Mandy養了三隻貓咪，由左而右依序是「虎哥」、「肥咪」與「壯壯」，她經常在粉專分享牠們有趣的生活日常（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲網友Mandy養了三隻貓咪，由左而右依序是「虎哥」、「肥咪」與「壯壯」，她經常在粉專分享牠們有趣的生活日常（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
這一對「活寶」是Mandy家的14歲貓咪「虎哥」與搭肩的2歲橘白貓「壯壯」，虎哥原本是Mandy姨父的貓咪，姨父生病後就改由她接手飼養，而壯壯則是出生10天左右被朋友發現泡在大雨裡，友人撈起後先請有經驗的貓友奶大，2個月後才來到Mandy家。虎哥雖然年紀較長，但是脾氣太好不時會受到壯壯騷擾，壯壯個性活潑熱情、常常過度興奮而做出脫軌的行為，雖然是家中開心果但是實在「太屁了」，有時會被另一隻12歲的白底虎斑貓「肥咪」嚴厲教訓後才安靜下來。
▲虎哥是家中最年長的貓咪，生性非常溫和（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲虎哥是家中最年長的貓咪，生性非常溫和（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲壯壯年紀小、個性衝動，是家中的「笑果王」（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲壯壯年紀小、個性衝動，是家中的「笑果王」（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲同時牠也是小屁孩，總是亂鬧前輩們，卻只有肥咪會嚴格斥訓牠（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲同時牠也是小屁孩，總是亂鬧前輩們，卻只有肥咪會嚴格斥訓牠（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
這天Mandy與虎哥正在玩「鬼抓人」的遊戲，一旁的壯壯突然自嗨、開始鬧虎哥想要「熊抱」牠，但沒想到虎哥瞬間拔腿落跑，壯壯就這麼一隻手搭在虎哥的肩膀上「陪跑」，看起來就像兩隻貓正在玩「兩貓三腳」的遊戲，畫面非常滑稽！
▲這天兩隻貓在走廊奔跑，壯壯想要熊抱虎哥，虎哥卻拔腿落跑、壯壯也跟著跑，一手還搭在牠的肩上，意外變成「兩貓三腳」！（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
▲這天兩隻貓在走廊奔跑，壯壯想要熊抱虎哥，虎哥卻拔腿落跑、壯壯也跟著跑，一手還搭在牠的肩上，意外變成「兩貓三腳」！（圖／粉專蔓蒂的三隻小豬授權提供）
網友看了都笑說：「慢動作看灰貓的表情就是要去輸贏」、「兩貓『七』腳才對」、「太鬧了，忍不住一直重複看」、「走廊上不要勾肩搭背啦」、「灰色貓的那個嘴XD」、「橘白貓在旁邊幫牠加油？」現在快來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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