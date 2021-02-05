影／台股再戰萬六要追高？分析師：有潛力、低基期更重要
記者許家禎／台北報導
2021-02-05 14:30:00
台北股市今（5）日金鼠年封關日，指數一度挑戰萬六，最高來到15938點，而終場漲96點，收在15802點，守住15800點，亮麗封關。回顧台股前波在「護國神山」台積電帶領下衝上萬六，但居高思危也成為大家關注的議題，尤其近來回落萬五，讓投資人擔心現階段到底狀況如何？因為金管會之前也提醒要慎選投資標的、注意風險。有分析師認為，萬六或萬五的數字不是重點，應該要把重點放在科技產業上來了，誰有盈收穫利但股價被低估的，認為找低基期、有潛力的標的才是關鍵。
豐彥財經分析師謝晨彥表示，台股指數再度挑戰萬六，目前也還算是高檔整理，但如果把今（2021）年漲比較多的台積電、聯發科、台達電扣除掉的話，台股可能只在一萬附近而已。他認為倒不用去思考一萬六的問題，應該要把重點放在「如果整個科技產業上來了，誰獲利？營收有成長？但它的股價還被低估的」。謝晨彥指出，重要還是選股，他也以鴻海為例，過去大家認為鴻海代工大廠毛利率只有「毛三到四」，但現在轉型升級，跨足電動車，外界也認為很有潛力，因此反映在股價上。另外，台積電大漲時，封裝測試照理說也應該要漲，為什麼日月光沒在動，但後來日月光股價也開始發動攻勢，等於還日月光一個公道。謝晨彥表示，現在正是5G、AI大數據時代，電動車慢慢發燒，顯示高效能運算相關應用正增溫，而台積電先進製程領先全球，還調高資本資出，顯示對未來很有信心，也代表整個產業的前景與榮景。他認為，不一定要拘泥台積電上，也可以去找相對基期低的，如基期低的市場、基期低的族群等，但前提是要有產業發展前景，或許期間有可能震盪拉回，但指數長期仍呈現向上推升的趨勢。另外，要參與股市這波行情又怕有風險，謝晨彥說除了找相對低基期的標的外，ETF商品也可以考慮，因為風險相對分散。如高股息ETF，行情好的時候它一樣賺，行情不好的時候又賠不多，然後每年給投資人穩定的息，投資人拿到那個息再去衝，做一些操作是可以的，至少不會傷你的「本」，如此一來才是聰明的投資法。