名家論壇》吳崑玉／政治老人們的老梗 讓人不耐
文/吳崑玉
2021-02-03 18:00:00
趙少康回國民黨一事，炒熱了48小時新聞，但我對他談話中的幾個點特別有興趣。
首先，他罵蔡英文是慈禧太后，鼓動1450義和團消滅理性聲音。沒多久，網友翻出1994年趙少康參選台北市長時的畫面，才想起他當年也是罵李登輝像慈禧太后，老李的支持者是義和團。趙少康上輩子八成是被慈禧太后砍了頭還是抄了家？簡直是七世冤仇啊！許多政治人物愛用慈禧當梗，但從沒搞清楚這梗的邏輯。慈禧雖是個權力動物，最大錯誤是惹起八國聯軍，最後出逃，簽訂喪權辱國的辛丑和約。在國父孫文的論述中，她就是中國一切災難的根源。這些老藍男當年可能是三民主義背得太好了，此種慈禧印象永生難忘。但即使以老共現在的政治定義來評價，慈禧太后都可說是不折不扣的「愛國者」。她用義和團是為了保護中國主權領土完整，是為了挽回中華民族的「尊嚴」。民氣可用便用之，跨越軟弱的官僚系統，消滅境內敵對勢力。義和團「扶清滅洋」，是在打擊「裡通外國」、「勾結外國勢力」的不良份子。義和團一直是維穩主力的「保皇派」、唯心論的「愛國者」，只是腦袋與手段非常爛，沒有現代知識，以為信仰可以讓人刀槍不入。現代大陸小粉紅的「抗擊美帝」，深綠台派迷信美國會來救台灣的「抗中保台」，與韓粉們罵綠營「勾結美國」，其實用的都是慈禧和義和團的邏輯。民族主義永遠是最廉價的政治鴉片，共產黨與民進黨用起來很順，但國民黨與新黨罵人慈禧太后，卻總會陷入錯亂。原因很簡單，罵人義和團，原本是要自證為理性的一方，卻不自覺自承為「裡通中國」的中教友，在面對中國威脅的現實壓力下，自身不先站定國家主權立場，自然會被台灣民族主義浪潮所淹沒。老趙可能忘了，他當年罵的那些挺李義和團，都是當朝高官，現在國民黨的前朝遺老。馬英九是法務部長和台北市長，蘇起是兩國論時的陸委會主委，連戰和蕭萬長都當過行政院長，關中是考試院副院長兼國民黨組織操盤手…。三十年來，他們不斷羞辱趙少康和宋楚瑜是陳水扁的恩人，是「攪屎棍」，問題是，那誰是「屎」呢？老趙的數學也有些問題。在去年一份民調中，台灣民眾高達62.6%自認是台灣人，32.6%認為自己是台灣人也是中國人，僅2%民眾認為自己是中國人。如果用2020總統大選有效票數1430萬0540票來換算，62.6%大約等於895萬票，自認中國人2%約僅28.6萬票，台灣人也是中國人的32.6%，約等於466萬票，後兩者相加，大約是495萬票（4,948,125）。換句話說，如果把老宋的票也算作當時自認是台灣人也是中國人的票，2020年初還有42.8%，613萬票左右覺得自己是中國人或既台且中。但到了9月這份調查時，已經跑掉了8%至10%。中共武力威脅讓台派，或趙少康所謂的台灣民族主義義和團，更朝三分之二的壓倒性優勢前進。所以，當趙少康自傲不怕那一、兩百萬義和團，他背後還有四、五百萬人支持他時，他是在假設韓國瑜的550萬票是鐵的，可以轉移給他；蔡英文的817萬是虛的，可以被他的魅力折服爭取過來。但現實上，狀況恐怕剛好相反。韓粉一如總統大選時，內聚力、參與度都強，但擴張力弱，所以不會成長，只會萎縮，光人口自然代謝，每年都得少個幾萬。反之，台派數字已成長到絕對優勢，而且還在成長中。換言之，趙少康的數學是常數式的加減乘除，沒算到流動性，其算法仍是以上次總統大選為基準，甚至當年的選舉經驗為基礎，所以上開票節目時看到韓國瑜輸了，才會有那種表情。「老將軍總在打上一次戰爭」，因為他們總在撥算盤，不會用EXCEL。這是政治老人們最常見的問題。台灣的藍綠政治老人們原本都準備吹熄燈號了，沒想到2018年全被92歲的馬來西亞總理馬哈迪，再選重任首相給激活了。你想想，他們才七、八十歲，在馬哈迪面前，簡直就是幼齒，就差學老萊子彩衣飛舞了起來。現代醫學讓人能延緩衰老，老人們從體力到外表，都可以年輕幾十歲，但頭皮底下的東西很難。老人講話讓人不耐煩，原因是那顆缺電人腦沒有自動更新機制，三十年老梗屢講不膩，過去功績故事重複播放，選舉算式萬年不變，不愛聽理論卻愛講教條，新東西與新現象被厭惡嫌棄，老是脫離現實。據說，人老了會有三個特徵：
這些特徵，在政治老人身上幾乎全中，老了就是老了，為啥不服老呢？說著說著，自己也快奔向六十了，看著前輩們的笑鬧過場，真心引以為誡。台灣政黨，需要的是年輕化，而不是老人們重出江湖。大樹倒了，還可以拿來種牛樟芝，枯木逢春，有根無芽，搶佔地盤，其實是最壞的狀況。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[[email protected]]
- 近的事情記不得，遠的事情忘不掉；
- 躺在床上睡不著，坐著坐著睡著了；
- 下半身愈來愈軟，嘴皮子愈來愈硬；