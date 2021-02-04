前白宮副國安顧問：台海緊張源自北京野心

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）前美國白宮副國安顧問博明今天表示，台海局勢緊張並非台灣領導層的問題，而是北京的慾望與野心所致。他認為應採取實質性行動協助台灣避免衝突。
博明（Matt Pottinger）今天視訊出席佛羅里達國際大學（FIU）國際暨公共事務學院2021世界會議，討論中國、香港與民主前景時表示，阻止中國企圖強行吞併台灣，是美國與全球各國應關注的議題，採取實質性行動而非象徵性措施。他指出，若台灣被迫與中國統一，對美國意味重大。這意味史上第一個極為繁榮與成功的華人民主的滅絕。對美國而言，也意味與中國開戰的風險，若美國屈服，將意味美國與區域主要盟邦間的聲譽受損。這也將嚴重削弱競爭力與創新優勢，對半導體產業與電子供應鏈產生巨大影響，這並可能導致引發日本與中國、甚至印度與中國的戰爭，這是不願見到的惡果。博明並指出，台灣民眾需要了解局勢的重要性與危險性，而這並非台灣領導層的錯，全是北京的慾望與野心所致。但台灣民眾必須真正團結於政府領導，並瞭解將不得不作出犧牲。做好備戰工作，以期避免戰爭。美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在致詞談到台灣時也表示，發生在香港的事，使台灣未來變得更加緊迫與危急。軍事平衡正在發生改變，侵蝕常規威嚇力量，置美軍與美國盟友與合作夥伴於危險之中。里契指出，台灣不僅是民主的典範，也值得在不受威脅與脅迫的情況下擘劃自身未來，台灣的地理位置也是美國其他盟邦安全的關鍵，台灣的科技發展對於與中國的全球競爭也至關重要。台灣是10年來所要面對的最具戰略意義議題之一，必須確保位於首要目標。主持人問及邀請總統蔡英文到白宮進行國是訪問，並在國會發表演說是否有益時，與會的前香港眾志主席、目前人在英國的羅冠聰表示贊同。他指出，加強與台灣的互動是對台灣民主的重要認可，釋放不懼怕中國恫嚇的強烈訊號。羅冠聰也表示，應當認識到中國對台海的具體軍事威脅，是因為中國國家主席習近平承諾要解決統一台灣問題。奪回台灣以實現中華民族偉大復興，成為習近平動員對台軍事行動的強大動能。但台灣之前的選舉結果，讓中國明瞭以軟實力和和平方式滲透幾乎是不可能達成目標。（編輯：高照芬）1100204