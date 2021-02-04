婆婆竟搞到沒錢吃飯！她無奈曝「誇張行徑」：快被逼瘋了

女生步入婚姻後，若是與公婆同住，除了得適應男方家庭外，還要試著改變個人習慣，配合婆家喜好，甚至還可能爆發婆媳相處問題。近日有女網友就透露，她婆婆總是只顧及自己，還會對家人情緒勒索，最扯的是「常常搞到沒錢吃飯」，她並曝光婆婆一系列「誇張行徑」，不禁直呼「快被逼瘋了！」而其他網友見狀後也全看傻。

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，她婆婆現年55歲，完全不出去工作又沒存款，她自己生活雖然很吃緊，仍會給婆婆孝親費，但婆婆卻總是亂買東西，常常搞到沒錢吃飯！最誇張的是，婆婆還瞞著公公，偷把房子拿去貸款亂買奢侈品，導致公公現在得拼命賺錢還貸款。

不僅如此，原PO更指出，婆婆對家中事物完全不幫忙，不煮飯也不打掃，只會對大家指手劃腳、嫌東嫌西，就連小叔臨時有事，請她幫忙接送孩子，他也很不情願，一直唸！原PO透露，婆婆最常說的一句話就是「我管你們去X，我自己過得爽就好」，甚至「常常情緒勒索，不講理說話大小聲、疑神疑鬼、心情不好就摔東西，或是故意開著水一直流浪費水...也不尊重人，偷吃別人的晚餐、蛋糕、零食等等的，不管誰的房間，常常私闖或不敲門就直接進去、亂翻別人房間！」

▲有女網友曝光婆婆一系列「誇張行徑」，並直呼「快被逼瘋了！」掀起熱議。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

原PO並無奈地說，她跟婆婆幾乎沒有任何交集，而婆婆與二媳婦和老公更是將常吵架，每次聽下來都是婆婆的問題，家裡氣氛因婆婆變得很糟，公公也拿她沒轍，且婆婆只要不順心叫他們滾出去，但房子是公公的，公公希望他們留下，老公則想要搬走，但她認為，搬出去壓力很大，畢竟光租屋一個月就多1.5萬，開銷會變大，不過又覺得繼續與婆婆在同一屋簷下遲早會被逼瘋...這也讓她相當疲憊，不禁直呼「真不知道是繼續忍耐存頭期款買房，還是乾脆就多花錢出去租屋！」

對此，網友則議論紛紛「辛苦妳了，有這種婆婆真的身心俱疲」、「精神折磨真的很可怕」、「我相信你公公一定比你更可憐，更無奈」、「我是寧願生活吃緊，也不願意跟婆婆住的人」、「這種人只能冷處理她，跟她對話不會有結果。下次她又無比自私時，妳也回：我沒有要管妳，我知道妳只想自己過的爽，看她聽完會不會敲醒自己」、「結了婚還要依賴長輩才覺得能生存，不也是想佔便宜而已嗎？可惜世上沒有兩全其美的，認清現實吧！」「我寧願生活吃緊，也不要心靈吃緊，生活可以省一點，物慾可以低一點，但至少心裡舒服」。（編輯：許苡晴）