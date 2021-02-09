全家人的乾癢肌救星！CeraVe迪士尼禮盒給妳整天長效保濕

保濕乳液夢幻禮盒超吸睛 經典不敗迪士尼特仕組新亮相

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近來天氣明顯下降，不過溫差、濕度變化大，不少國人敏感的肌膚也跟著鬧脾氣，頻頻出現泛紅、皮膚乾癢、脫皮的敏感症狀，要讓肌膚乖乖聽話，關鍵的要素「保濕」不能少，而市面上琳瑯滿目的乳液、乳霜，醫師建議，含有「神經醯胺」等修復成份的護膚保養品，才有助肌膚面對反覆的天氣侵襲。其中，具有高效三重神經醯胺的「CeraVe適樂膚」修護霜和保濕乳液，不僅成分適合一家全年齡，更是網友2020年激推的品牌第一名（ibuzz，2019-2020，1462討論區CeraVe台灣網友口碑聲量討論度最高的身體乳液）。近來更與迪士尼攜手，聯名推出保濕乳液夢幻禮盒，以米奇幻想曲造型為主軸，藍色天空搭配點點星塵，顛覆你我對乳液包裝的想像，不管是大人、還是家中的寶貝，看了絕對是眼睛為之一亮，想要擁有之外，更想和CeraVe一同在複雜難解的天氣，感受夢幻的肌膚舒適感。

美國NO.1皮膚科醫師推薦敏感肌乳液 24小時長效保濕超熱銷

乍看這深藍夢幻的禮盒，穿著幻想曲套裝的米奇映入眼簾，不仔細看還以為是精美點心，或是模型玩偶的盒裝，但斗大的「CeraVe」讓人一看秒懂，裡面裝的是來自美國NO.1皮膚科醫師推薦(ProVoice，2020/1/1~12/31調查，1612位美國皮膚科醫師指名最佳保濕系列品牌)的CeraVe，系列產品成分皆為與皮膚科醫師共同研發，專為皮膚乾癢與敏感肌所設計，2020美國Amazon肌膚保養品牌銷售額Top 3，不僅擁有獨家專利的24小時長效保濕技術，以及獨家成分外，能因應台灣四面環海，氣侯時而潮濕，時而乾冷所引發的肌膚問題。面對變幻莫測的冷熱交替，你我需要更為全方面的敏感肌保養品，提升肌膚健康。

近來溫度、濕度變化劇烈，肌膚難以適應而變得敏感，脫皮、皮膚乾癢各種狀況都會找上門，皮膚專科Pr. Hensby醫師指出，很多人都以為季節交替時皮膚搔癢是因為缺水或是缺脂，所以只補充油脂或是化妝水，但乳液、乳霜都擦完了，皮膚乾裂現象還是沒改善。其實問題是出在皮膚保護層的破損，不只是要補水、補油，皮膚隨著年齡增加，肌膚表皮內的「神經醯胺」也會跟著減少，導致皮膚的保水性和保護功能出現障礙。

▲CeraVe適樂膚保濕系列富含三重高效神經醯胺(EOP、NP、AP)，獨家的保濕技術可長效24小時維持清爽，是全家大小都適用的保濕好幫手。（圖／NOWnews）

全家人肌膚健康全看它 「神經醯胺」三重高效保濕修護更全面

Pr. Hensby醫師進一步提到，這幾年當紅的保濕成分「神經醯胺」，俗稱「分子釘」或「賽洛美」，掌管肌膚健康平衡，是皮膚重要的組成之一，而神經醯胺分為很多型，皮膚中含量最多且最重要的是神經醯胺NP(過去稱第三型)。在選擇神經醯胺的保養品時，只有添加一種是不夠的，會建議選擇含較多種神經醯胺型態的乳液，目前市面上乳液中以添加EOP，NP，AP三重高效神經醯胺者，保濕修護效果較為全面。

其中，CeraVe產品皆含有明星成分三重神經醯胺(EOP、NP、AP)，可維持肌膚所需的弱酸性，而有異位性皮膚炎和濕疹的民眾，都能安心使用，還能同時用於身體與臉部保養， CP值超高！而CeraVe主打商品長效清爽保濕乳質地清爽好吸收，潤澤修復霜則是潤澤保濕不黏膩，可在冬天加強舒緩嚴重乾癢處，兩瓶可以視肌膚特性混合搭配使用，簡直就是全家人的乾癢肌救星!