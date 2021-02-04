老媽拿「50元舊鈔」想換新鈔！內行秒阻止：一疊7000元收

距離農曆新年只剩短短一周，不少民眾也準備趁著放假前到銀行，打算在紅包袋中放新鈔討吉利。近日就有一名女網友的媽媽在大掃除發現家中有一疊50元的「舊鈔」，原先打算拿去銀行換錢，沒想到分享照片到臉書社團後，竟意外釣出不少內行網友出面留言阻止，更激動地開價打算買來收藏。

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這名女網友在臉書社團《爆廢1公社》中發文表示，幾天前原PO媽媽在家中大掃除發現了一疊多的50元舊鈔，便請原PO帶去銀行換成新鈔。看到這些市面再也不流通的舊鈔，也勾起了她的回憶「小時候過年就是，大人包紅包都用『50元鈔票』來增加厚度」。

▲原PO挖出家裡的50元舊鈔。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

這疊舊鈔曝光後也讓許多網友留言表示「以前的紙鈔很美，值得收藏」、「收藏吧！不要去換」、「不用換啦這比較有價值！」、「這個連號的具有收藏價值」，另外也有網友分享各自的回憶「以前這一張可以買很多麵包當早餐」、「聽長輩說以前去酒店都會換一疊50的發小費」、「曾幾何時這張50元可以看場電影」、「以前50元就在那年代滿好用的了，可吃個39元便當+小杯飲料」。

▲網友貼出自己的收藏。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

此外，不少網友也羨慕的表示希望能跟原PO要交換收藏，還有網友願意出價跟他買這疊每100張為一疊的50元舊鈔，「我跟你換！這個很有回憶」、「我用新鈔跟你換」、「好美喔！我願意收」、「一疊7000元收」、「保存的很好耶，說不定有人願意出一張100以上來收」。（編輯：楊智傑）