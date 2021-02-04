雞排妹控性騷 黃越綏讚翁立友關懷弱勢：不太相信他輕薄
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 20:53:07
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭歌手翁立友性騷擾，事情曝光後獲得外界高度關注，但雙方至今仍各說各話，並無交集。對此，資深兩性作家黃越綏今（4）日也在臉書發文評論此事，直言自己「不太相信專業的翁立友，會做出這種輕薄的動作」，更勸告冤宜解不宜結，希望雞排妹與翁立友能化敵為友。
黃越綏表示，看到歌星翁立友在廠商尾牙的表演舞台上，被雞排妹控訴性騷擾的新聞事件，「讓我非常的驚訝卻不敢相信」。黃越綏說自己不認識雞排妹但很欣賞她，「如果事情屬實，她應該當場斥責並蒐證提告不可縱容」。話鋒一轉，黃越綏直言「真的不太相信專業的翁立友，會做出這種輕薄的動作」，懷疑會不會因為表演舞台上講究娛樂的效果，導致雙方在互動上的認知有所誤解。黃越綏強調自己認識的翁立友就像藝人楊繡惠口中所形容的是個孝子，且很樂意提攜後進，由於曾受豬哥亮前輩的託付，因此對其女謝金晶特別的關照，經常帶著謝金晶一起演出。黃越綏更特別感謝翁立友對弱勢的關懷，透露翁立友多年來都以義演的身分參與「我們基金會的公益感恩餐會」，並且演出深獲好評。黃越綏最後喊話，「冤宜解不宜結，人與人之間衝突難免，但若能夠化敵為友，也許他日共同攜手在舞台上表演也非異想天開」。（編輯：倪浩軒）
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