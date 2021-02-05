宜蘭=博物館？10個雨天或寒流熱浪都能去的宜蘭室內親子景點

宜蘭親子景點礁溪▸忍者村 NINJA TOTOLO全台唯一忍術體驗館，不出國就能當一日忍者，三合院的建築外觀有幾分像忍者修練的道場，館內一共有十個關卡，體驗忍者的各種武器和技能，從飛簷走壁、手裏劍到迴旋踢，可根據得分數獲得忍者檢定級別認證卡，也能憑當日票根，兌換手裏劍一枚作為紀念，很適合親子、情侶、朋友一起來挑戰修煉當忍者！圖/[email protected]宜蘭礁溪忍者村 NINJA TOTOLO地址｜宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路95-6號營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)門票｜全票$250/人，開幕優惠平日$200元/人、假日$220元/人
宜蘭親子景點市區▸積木博物館亞洲首座積木博物館，擁有超過百萬顆的積木以及超過千件的館藏，從積木生產原料、模具到美國知名樂高大師作品，展出非常多國內外大師的鉅作，特別知名的像是全球最長的積木名畫清明上河圖、星戰戰艦、世界最大積木龜等等，各個角落都能發現令人驚奇的作品，積木博物館讓積木不單只是孩子的玩具，而是結合了藝術生活與知識教育的休憩娛樂，是親子假日出遊的好選擇。圖/[email protected]_圖/ReadyGo積木博物館地址｜宜蘭縣宜蘭市縣政北路2號營業時間｜週四至週一 09:00-16:30 (週二週三公休)、DIY教學時間：10:00-16:30門票｜$250元/人，可憑票製作3項DIY與兌換一份飲料
宜蘭親子景點五結▸二結穀倉稻農文化館位於二結火車站旁，門票就是一張車票造型，二結穀倉展示了許多早期「儲穀倉庫」與「碾米工廠」等空間、器具，戶外有象徵早期搬運稻米的木製月台及復古藍皮小火車，整個空間圍繞在「米」。除此之外更能體驗童玩、挑戰穀倉文化結合密室逃脫設計而成的搶救穀倉闖關遊戲，讓小朋友寓教於樂。圖/ReadyGo圖/ReadyGo 圖/ReadyGo二結穀倉稻農文化館地址｜宜蘭縣五結鄉三興西路171號營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)門票｜$50元/人，贈送一杯飲品
宜蘭親子景點五結▸碗盤博物館全世界獨一無二以碗盤為主題的博物館，收藏超過2萬件碗盤卻幾乎沒有重複，館內參觀動線以不同的燒瓷、陶器風格來看待台灣歷史過程，復古又充滿藝術氣息。大型木材還原打造而成的大紅魚腰子盤是碗盤博物館的鎮館之寶，不管是來自台灣本土的手繪陶瓷、或是來自日本的東洋瓷器、甚至是西方的瓷盤，在這裡，平常生活中不可或缺的器具，如今都成為博物館中的主角，訴說著自己的故事。圖/[email protected]__1113圖/[email protected]__1113台灣碗盤博物館地址｜宜蘭縣五結鄉西河五路82號營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)門票｜$150元/人，試營運期間$50元/人
宜蘭親子景點五結▸OMG！畫框博物館亞洲唯一畫框博物館展示了許多世界名畫如吶喊、星空、拾穗者等，每幅畫的呈現方式都令人嘆讚，不但可以認識西洋藝術史上的七種畫風，還能走進畫裡、在參觀的過程中闖關，最後換取迷你積木畫框，其中浮誇又壯觀的畫框樓梯及生動搞笑的3D藝術彩繪更是必拍打卡場景，讓小朋友在畫框博物館發揮創意，培養繪畫天份，是很值得的室內景點。圖/ReadyGo 圖/ReadyGo 圖/ReadyGoOMG！畫框博物館地址｜宜蘭縣五結鄉五結路三段81號營業時間｜週一至週日10:30-18:30 (週四公休)門票｜$180元/人 (門票包含4項DIY，與折抵100元商品券)
宜蘭親子景點冬山▸邱比準射擊博物館8-12人為一組入館闖關，邱比準射擊博物館一共有六個房間關卡，包括彈弓憤怒鳥、投籃、射擊等等，有些關卡會分隊PK；有些則是團隊合作，每個房間關卡每人限玩一次，結束後可以到販賣區摺紙飛鏢，戶外飛盤、橡皮筋槍、足球等關卡則是可以無限自由闖關，整點時會開放體驗世界最大金屬巨靶，來到邱比準射擊博物館絕對不能錯過！Tips：邱比準射擊博物館與畫框博物館有合作優惠「雙館聯票」，但沒有在畫框博物館販售此聯票，所以記得先去邱比準射擊博物館喔！圖/[email protected]圖/[email protected]邱比準射擊博物館地址｜宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號營業時間｜09:00-17:00 (最後售票時間16:15，週四公休) 門票｜$250元/人 (多人另有優惠)
宜蘭親子景點蘇澳▸計程車博物館世界上第一間以計程車為主題的博物館！館內收藏了來自世界各地令人意想不到的計程車與模型車，不用到歐洲就可以和亮眼吸睛的古董車合照，也能體驗軌道滑車、三輪車、計程碰碰車，而且門票有個小巧思，可以DIY摺成立體紙計程車，一共有三種圖案可選擇，千萬別入場就丟了。圖/[email protected]_xx圖/[email protected]計程車博物館地址｜宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號營業時間｜10:00-17:00 (週三公休)門票｜$200元/人 (附贈1杯飲料、1張碰碰車體驗券且可折抵館內50元消費)門票優惠這裡買
宜蘭親子景點蘇澳▸奇麗灣珍奶文化館奇麗灣珍奶文化館以綠建築設計融入在地生態環境，將珍珠奶茶行銷全球。一樓是商店禮品坊及餐廳，珍奶控來到這裡一定要來杯燈泡珍奶；二樓是珍奶文化館，除了介紹珍珠奶茶的演進、珍珠的製作過程外，也提供自費的DIY課程如珍珠奶茶、手搓粉圓等讓遊客自由報名參加，館內另設有珍珠樂園，更隱藏著必打卡的珍珠藝術造景及採光超好的灰色樓梯空間，可以說是小孩網美都很愛蘇澳景點。圖/[email protected]圖/[email protected]圖/[email protected]_0205奇麗灣珍奶文化館地址｜宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號營業時間｜09:30-17:30 (週六日到18:00)門票｜免門票
宜蘭親子景點蘇澳▸綺麗親子夢想館綺麗親子夢想館和「夢想咖啡館」及「綺麗珊瑚博物館」是相通的，300多坪大、兩層樓的親子遊樂園有球池、氣墊溜滑梯、跳跳馬、童書區等遊樂設施，已不稀奇，還能打保齡球跟棒球、開超跑，也有沙坑及草皮滾大球等項目，種類多到玩不完，玩一整天都不夠，以後下雨天不怕沒地方去，帶小孩來這裡放電，回家一定乖乖睡！圖/[email protected]_shih圖/[email protected]_shih綺麗親子夢想館地址｜宜蘭縣蘇澳鎮港區8號營業時間｜週四至週一 11:00-17:30 (週二三公休)門票｜平日$180/人、假日$220/人 (含一位大人免費陪同、第二位大人加收100元)門票優惠這裡買
宜蘭親子景點蘇澳▸Robert Y 瘋狂夢想藝術園區-暴龍化石博物館 (廢墟博物館)全世界只有八隻暴龍化石，其中之一就在宜蘭蘇澳，且完整度85%名列全球第二！創辦人以崇尚原生態，推享自然為設計主軸，將自己的藝術創作以及來自世界各地的收藏品放置在宜蘭蘇澳的「廢墟」裡，因此又被稱為廢墟博物館，除恐龍化石外，其他展示作品也都很大膽抽象，來到這裡只能用震撼來形容。圖/[email protected]圖/蘇澳觀光旅遊網Robert Y 瘋狂夢想藝術園區-暴龍化石博物館 (廢墟博物館)地址｜宜蘭縣蘇澳鎮新城一路30號營業時間｜09:00-17:00門票｜全票$200元/人(可全額分別折抵館內消費)、優惠票$180元/人(可全額分別折抵館內消費)※優惠票適用對象：7-22歲學生、65歲以上長者、宜蘭縣民眾。※未滿7歲、持有身心障礙手冊者免費(陪同者一名可享優惠票入場)。門票優惠這裡買
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