內幕／不敵中國「一帶一路」 蓋亞那設處生變
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-05 12:11:04｜2021-02-05 12:32:46
外交部昨日宣布上個月、1月11日與南美洲國家蓋亞那共和國簽屬協議，設立台灣辦公室，並於同月15日開始運作。我方和蓋國秘密運作一個月，外交突破的消息才曝光不久、不到一天，蓋亞那外交部卻於當地時間4日下午宣布，指出由於「溝通有誤」，終止與台灣設立辦公室的協議。這場外交突破最終不敵中國壓力，讓國人空歡喜一場。
事實上，外交部昨天宣布外交突破的好消息，舉國歡騰之時，涉外官員私下就已透露隱憂，預測消息曝光後可能遭來中國強烈反彈，蓋亞那要來台灣設立辦公室，更是難上加難。果然北京真的出手，讓台美中的三方角力再添變數。知情人士說，由於蓋亞那與中國一直有邦交，設立具有官方性質的「台灣辦公室」，中國必然會強烈反對，這都在預料之中。蓋亞那著眼與台灣發展經貿關係，但是由於蓋亞那也跟中國接洽「一帶一路」中，希望經濟起飛後，能有足夠外商投資，且蓋亞那當地華人影響力不小，台商到目前只有8人，面對中國的現實壓力，蓋亞那政府不得不低頭。同時也是中國第一個邦交國裡有「台灣」名字的辦公室，中國自然吞不下去，一定要想辦法讓協議破局。蓋亞那位處位於南美洲東北部，鄰近加勒比海，位置上是加勒比海聯繫中南美洲的要衝，戰略地位重要，同時石油、礦業、林木等天然資源非常豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體秘書處的所在地。涉外人士表示，自從2009年裁撤駐委內瑞拉代表處後，我國在南美洲東北部就一直缺乏駐館，如果台灣能夠在蓋亞那設館，有助於推動台灣與加勒比海國家的互動關係。據了解，蓋亞那設處的官方接觸，開始於去（2020）年新政府上台之後，接觸層級都是能夠代表雙方政府的人物。長期以來，美國將中南美洲視為後院，對於台灣拓展加勒比海國際空間，美方也是樂觀其成、支持理念相同夥伴國家一起做對蓋國人民有幫助的事。知情人士表示，蓋亞那自1966年獨立之後就與中國建交，從來沒跟中華民國有外交關係過，新任總統阿里（Irfaan Ali）上台後，決定發展多元化經貿關係，蓋國著眼點是經貿投資，我國在蓋亞那也強調是「拓展經貿交流」，不會涉及建交談判。