特企／2021拜年圖OUT　短影音才夠「牛」！

防疫期間宜保持社交距離，但拜年祝賀不能少！全球領先行動短影音平台 TikTok 讓你今年即使在家過年也能用最「牛」的方式和親朋好友們來個「零接觸」創意拜年！今年春節即使不出遊走春，一樣可以透過 TikTok 獨特的合拍功能、挑戰賽和濾鏡，#happy牛year、#ViviTrend、#舞蹈接力 等，和家人朋友一起創造獨特的新年回憶！

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合拍特效「零接觸」拜年 #happy牛Year 讓心靠在一起！

2021 新春拜年別再只傳拜年圖，即使不出遊走春，只要用 TikTok「合拍」功能，就可以和親朋好友一起同框入鏡「零接觸」拜年，心意不減！創作者夏晴和維心更親自示範如何拍出喜氣又好玩的合拍拜年影片，祝大家新年快樂，犇向2021！為迎接牛年，牛年諧音祝賀短影音 #happy牛Year 在TikTok上掀起一陣熱潮，知名創作者 黃氏兄弟 和 桑妮 Sunny 也紛紛用牛年濾鏡向粉絲拜年，傳遞 2021 新年祝福。

過年炒熱氣氛必備挑戰賽！ #ViviTrend、#舞蹈接力、#想念比心舞、#雙人演唱會 快揪全家大小玩起來！

TikTok 創意挑戰賽極具互動性，超適合過年全家團聚一起動起來！吃飽除了邊嗑瓜子邊看劇，TikTok 推薦這 4 個全家大小都適合的挑戰賽，絕對可以瞬間與親友們拉近距離，輕鬆炒熱過年氣氛！TikTok 時下最夯的舞蹈挑戰非 #ViviTrend 莫屬，動感的舞步連歌手林俊傑都使出渾身解數，快趁新年假期手刀跟上這波最酷炫的舞蹈挑戰！趣味的 #舞蹈接力 挑戰簡單好玩的舞蹈動作，讓長輩和晚輩都可以一起參與，考驗彼此默契。好上手的可愛手指舞 #想念比心舞 ，簡單動作搭配洗腦曲風，全家大小都可以無門檻挑戰。防疫期間止不住想大聲高歌的慾望，就直接在家開唱吧，快揪家人開起 #雙人演唱會，在家來場新年重磅演唱會！

超萌毛孩也拜年，3 大最適合萌寵的最夯玩法 #吸貓大法、#可愛拚臉、#在想什麼 還不快拍起來！

新年當然少不了萌寵出場的機會，TikTok 推薦 3 大最適合和毛小孩合拍的最夯玩法，#吸貓大法、#可愛拚臉 和 #在想什麼 快跟風拍起來！貓奴們肯定都懂吸貓是多麼療癒的一件事，快透過 #吸貓大法，分享和家中貓主子的有趣互動！新年最有趣的表情包組合非 #可愛拚臉 莫屬，主子們快捕捉毛寶貝賣萌的瞬間玩起來。#在想什麼 也是最近萌寵界超火紅的迷因，快拍下毛孩們可愛又好笑的認真表情，做個專屬迷因圖吧！

TikTok 互動性極強的挑戰賽及音樂為短影音提供更多元創意表現的工具，也一次又一次帶起流行話題。有 TikTok 陪伴大家一起過新年，絕對話題性十足，不但好玩又能創造出與家人的獨特回憶，今年別再只會傳拜年圖了，快利用短影音拜年增添新年樂趣！