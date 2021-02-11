超商、超市福袋懶人包　民眾搶買拚開回百萬豪車

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▲全聯今年新春福袋頭獎加碼，一次抽出兩台百萬豪車。（圖／記者劉雅文拍攝）

大年初一開賣（早上10點），量販店每店限量100個、超市店限量20個，每個售價199元（每人限購一個），頭獎這回是鎖定Apple Macbook Air13.3-256G，另外還有Dyson吹風機、Apple iPad Air等多項好禮。

美廉社也跟誠品合作推出酒福袋，精選誠品來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒，平均價位850元到1350元，來和美廉社熱銷款進口葡萄酒做搭配，千元福袋全台限量4000組，將從除夕（2/11）到初五（2/16），一連販售六天，另外福袋中也隨機配有堅果、果乾以及咖啡等。

▲美廉社攜手誠品，推出千元的新春酒福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）

▲小七推出新春福袋，今年加碼抽百萬Maserati。（圖／統一超商提供）

▲全家超商也推新春福袋，一口氣祭出4款，最大獎有機會角逐賓士車。（圖／全家超商提供）

▲OKmart推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。（圖／OKmart提供）