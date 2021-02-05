杜汶澤力挺雞排妹！大讚「香港人都覺得她很勇敢」
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 18:00:05｜2021-02-05 18:07:36
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭金曲歌王翁立友性騷擾，事情曝光後受到外界高度關注，但兩人始終各說各話。翁立友今（5）日召開記者會自清，雞排妹更到場踢館，場面一度非常混亂。對此，港星杜汶澤也在臉書發文力挺雞排妹，直言「我作為一個香港人，人家對我們有恩，我還能因為怕惹事而裝啞巴嗎？」
翁立友在記者會上表示，自己是受害人，強調他過去、現在、未來從來都沒去傷害任何一位女性跟男性。更透露自己「連哭的空間都沒有」，最後也再度向雞排妹喊話：「這次的事件，發生不愉快的人，拜託你們提告，我沒有權利要求妳跟我道歉，但是我有權益請求妳、拜託妳，來告我」。而在現場踢館的雞排妹，最終中了「調虎離山」之計被從會場支開，雞排妹不禁怒嗆「為什麼不敢跟我對話？」痛批「他（翁立友）就是加害人，今天我跟他在同一場合，剛開始他因為我在場，遲遲不敢出來，我離開之後他才出來...這是什麼意思？」雞排妹控訴翁立友性騷風波越演越烈，港星杜汶澤也發文力挺雞排妹並表示，「香港人有難的時候，家純為港人發聲，我們都覺得她很勇敢。但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄，我心裡面很難受」。杜汶澤認為，「可能你會覺得她（指雞排妹）的處理手法不是你心目中的所謂成熟，但如果一個懂得耍手段的人，又怎會為社會不公而衝動呢？不要只愛別人的優點，而嫌棄別人的缺點」。杜汶澤最後更強調，「這個時候，我作為一個香港人，人家對我們有恩，我還能因為怕惹事而裝啞巴嗎？」並在文末標註「我支持雞排妹」關鍵字。（編輯：倪浩軒）
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