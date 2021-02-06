飲料店用過期養樂多？內行抖「暗黑內幕」：我老闆也這樣

台灣手搖飲店選擇相當多元，有些人甚至每天都要喝上一杯才心滿意足，不過也有一名女網友發文抱怨，表示自己近日看見一位在飲料店上班的朋友竟然將「過期」養樂多直接加進客人要喝的飲料內，貼文一出，也有內行網友抖出「暗黑內幕」，直呼「我老闆也這樣」。

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該名女網友4日在社群平台《Dcard》上以「飲料店使用過期養樂多」為題發文，表示自己近日在滑Instagram的限時動態時，看到一位在某間飲料店工作的朋友，竟然直接將過期養樂多加進客人點的飲料內，甚至PO出來，還自以為幽默地說「這養樂多也過期太久了吧，讓客人清清腸胃」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「飲料店使用過期養樂多」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出友人的限時動態。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有內行網友抖出「暗黑內幕」，「我之前在飲料店上班我老闆也會讓客人喝過期的多多...（過期一兩天）」、「我以前的店也會欸，覺得怕，自己要買就會看日期」、「10家有9家都這樣，正常現象」、「以前做某家飲料店，多多店長不小心訂太多賣不完，過期1、2天也會叫我們泡給客人」、「之前打工的甜點店也會把過期牛奶出給客人，餐飲業真的很看老闆良心」、「之前待的飲料店也是這樣，老闆超摳…」。（編輯：郭佩蓉）