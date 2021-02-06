飲料店用過期養樂多？內行抖「暗黑內幕」：我老闆也這樣

台灣手搖飲店選擇相當多元，有些人甚至每天都要喝上一杯才心滿意足，不過也有一名女網友發文抱怨，表示自己近日看見一位在飲料店上班的朋友竟然將「過期」養樂多直接加進客人要喝的飲料內，貼文一出，也有內行網友抖出「暗黑內幕」，直呼「我老闆也這樣」。
該名女網友4日在社群平台《Dcard》上以「飲料店使用過期養樂多」為題發文，表示自己近日在滑Instagram的限時動態時，看到一位在某間飲料店工作的朋友，竟然直接將過期養樂多加進客人點的飲料內，甚至PO出來，還自以為幽默地說「這養樂多也過期太久了吧，讓客人清清腸胃」。而原PO也表示，「看到朋友截圖朋友的限時差點吐，好怕自己買的飲料店也都這樣用過期的給客人」，而從她截圖友人的限時動態中可以清楚看見，該瓶養樂多上的日期是上月27日，距離原PO在4日發文的日期，已經過了非常多天，品質實在令人堪憂。貼文一出，網友們全傻眼，「現在是不是很流行做壞事還要記錄下來PO網」、「以為做壞事很幽默？」、「傻眼，終於知道為什麼每次喝完多多綠都會烙賽了」、「真假，以後不敢喝多綠」、「缺德」、「我突然想到有一次我也是喝了多多綠然後就腸胃炎…是不是也是喝到過期的啊」、「傻眼，生意不好放到過期也不知道」。
另外，也有內行網友抖出「暗黑內幕」，「我之前在飲料店上班我老闆也會讓客人喝過期的多多...（過期一兩天）」、「我以前的店也會欸，覺得怕，自己要買就會看日期」、「10家有9家都這樣，正常現象」、「以前做某家飲料店，多多店長不小心訂太多賣不完，過期1、2天也會叫我們泡給客人」、「之前打工的甜點店也會把過期牛奶出給客人，餐飲業真的很看老闆良心」、「之前待的飲料店也是這樣，老闆超摳…」。（編輯：郭佩蓉）