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NBA／「疫」外！杜蘭特中斷史上第4長連續先發紀錄

記者鍾東穎/新北報導

2021-02-06 10:41:45

▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant因觸發聯盟防疫規定，中斷連續866場先發紀錄，史上第4長紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
籃網當家球星Kevin Durant今(6)日因聯盟健康與安全協議一度傳出無法出賽，不過他在首節後段半替補登場，這也中斷他連續866場先發紀錄，史上第4長紀錄，不過第三節中途被換下，因防疫規定不能再上場。
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籃網今日主場迎戰暴龍，賽前Durant觸發密切接觸追蹤，無法出場比賽，籃網方面尋求能讓他在比賽後期上場的可能性，《ESPN》記者Malika Andrews指出，Durant接受了進一步檢測，所以能替補登場。
Durant在首節還剩4分13秒時亮相，這也中斷他連續866場先發紀錄，自1970-71賽季以來，史上第4長的紀錄，前三人為「大猩猩」Patrick Ewing、「甜瓜」Carmelo Anthony和Chris Paul。
不過Durant只打了20分鐘不到，第三節中途被換下後，直接回到了更衣室，《The Athletic》的記者Shams Charania表示，由於聯盟健康與安全協議，Durant將缺席本場剩餘比賽。
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