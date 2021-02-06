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NBA／打了又被迫離場！沃神透露原因　杜蘭特：放了我吧

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-06 11:53:58

Kevin Durant
▲籃網球星Kevin Durant因接觸者確診，打到一半被迫離場。（圖／美聯社／達志影像）
籃網當家球星Kevin Durant今(6)日因健康和安全協議，職業生涯13年來首度替補出賽，不過沒打完又被迫退場，《ESPN》資深記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，是因為Durant賽前互動的人驗出新冠肺炎陽性反應。
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Wojnarowski指出，Durant在過去24小時內檢測結果為陰性，但賽前某位和他接觸過的人的檢驗結果未出爐，所以Durant今天只能打替補，結果打到一半，報告出爐為陽性，Durant緊急被換下退場，出賽不到20分鐘。
Wojnarowski進一步表示，籃網明天將作客出戰76人，籃網其他球員已被獲准今晚出發前往費城，但Durant不會隨隊。
上個月Durant才因健康與安全協議連續缺席3場比賽，這次又觸發防疫規定，讓他無奈地在推特抒發心情，「放了我吧(Free me)」
去年3月Durant就曾確診新冠肺炎，但疫情難以控制不排斥二度感染，NBA當局相當謹慎看待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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