巷仔內／民進黨總動員保捷成功 重挫藍營罷萊委攻勢
記者呂炯昌／特稿
2021-02-06 18:54:43
無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票今（６）日登場，在民進黨總動員與前時代力量夥伴的掩護下，順利「保捷」成功，罷免案宣告失敗。黃捷打贏這場罷免戰，重挫國民黨發動罷免「萊委」攻勢，為綠營安定軍心。
上月16日，桃園市民進黨市議員王浩宇成功遭到罷免，激勵了藍營士氣，為罷免黃捷與罷萊委增添信心。但是王浩宇與黃捷的罷免條件不盡相同，民進黨指責罷免王浩宇是國民黨動員，這根本是大錯特錯，罷免王浩宇應該說是「在野陣營聯合作戰」，包括國民黨桃園市議員、民眾黨與時力桃園地方主要幹部也都支持「罷王」，王浩宇過去善於利用網路帶風向、發動霸凌，也讓許多選民反感，所以儘管投票前夕爆發部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染，但是仍有9萬多名中壢選民不懼疫情出門投票，順利罷免王浩宇。相較於在野聯合罷王，民進黨桃園地方黨部低調處理王浩宇罷免案，黃捷則是獲得綠營力挺反罷免。包括無黨籍立委林昶佐、北市議員林亮君、林穎孟等「時力退輔會」成員也都力挺曾為時力夥伴的黃捷。林昶佐等人指出，罷捷團體「鳳山清捷隊」的罷捷理由荒謬，包括質詢前高雄市長韓國瑜翻白眼、支持香港民主運動，恐違反港版國安法等。他們選擇不與罷捷團體正面對決，避免把支持罷免的藍營支持者逼急了，群起上街投下罷免同意票。民進黨主席、蔡英文總統也在中常會表示黨內「要有態度」後，全黨動起來「保捷」，包括民進黨多位不分區立委、高雄市籍立委也都上街為黃捷站台，呼籲選民投下反對票。黃捷並非民進黨員，綠營之所以大動作動員反罷免，用意無非是要斬斷國民黨後續「割萊委」與8月28日「反萊豬公投」的氣勢。就選民結構而言，鳳山選民對於黃捷的「仇恨值」不像中壢選民那麼深，鳳山雖有軍校與眷村，但是選民結構早已非藍大於綠，民進黨立委許智傑在2020選戰衝出11萬高票，得票率過半，許智傑多次為黃捷站台，拉高不同意票，最後讓罷免案不通過。去年12月24日，執政的民進黨憑著人數優勢通過含萊可多巴胺的美豬進口，國民黨發起罷免萊委反制。台北市議員羅智強點名罷免吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟等「萊委」，但是綠營卻認為這是2000年大選的延長賽、2022地方選戰的前哨戰。如果黃捷遭罷免成功，藍營士氣大振進一步罷免吳思瑤、陳柏惟等立委，再接再勵成功發動「反萊豬公投」，必然會大傷綠營2022地方選情，擴大地方包圍中央的態勢。所以這場戰役不只是黃捷市議員席次的保衛戰，也成功斬斷藍營「報復性罷免」氣勢，讓民進黨政府執政鬆了一口氣，面對接下來的萊委罷免，更起到反制的示範作用。另外，2016年修改公職人員選罷法，降低公職人員罷免門檻為1/4，藍綠陣營發起「報復性罷免」運動，迄今包括去年6月罷免高雄市長韓國瑜等9項罷免案，這些罷免投票需要大量選務人員與經費支出，也遭質疑勞民傷財，未來檢討《選罷法》、上修罷免門檻，勢必在所難免。