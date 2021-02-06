HBL／陪伴苗商奪8強首勝 隊長潘琦撐過受傷低潮感觸良多
記者黃建霖/新北報導
2021-02-06 14:38:47
苗栗高商和金甌女中兩支在八強還沒開胡的女子組球隊，今(6)日在新莊進行交手，此役雖然主將潘琦在比賽中左腳踝扭傷，不過苗商靠著第三節一波18:4的攻勢逆轉對手，喜贏首勝。
今年高三的潘琦是苗商隊長，本屆賽會的18場比賽她場均可以攻下10.8分、5.8籃板，可說是球隊的靈魂人物。今天的比賽她也被安排為防守對方主將游沁樺的人選之一，結果讓後者本場只得到4分，成為取勝關鍵。賽後，潘琦表示自己雖然最終沒法在場上為球隊拿下這一勝，但在場下看到學妹們這麼努力地打出好內容，在贏的當下也是相當激動和開心。高一時發現自己右膝十字韌帶斷裂，之後又半月軟骨受傷，潘琦因此錯過了兩年在HBL八強舞台上參賽的機會，因此她坦言自己一直很期待今年的球季，「雖然我們可能最終只有第7，可是大家都盡力了。」「當初國中畢業時還再考慮要不要繼續打球，後來到苗商，吳喜松教練要我先去開刀，復健的時候真的很辛苦。」潘琦說，「那時候來到苗商時，看到廖怡婷學姊她們在HBL八強打球，就希望自己趕快把傷養好，然後下一年級再來拚這樣。」不少人認為潘琦的進攻風格有點像她苗商的學姊徐詩涵，前者對此表示很開心能和前輩比較，但是自己在進攻端切左路的的能力還需要再提升，盼未來能成為更加全面的球員。今年成為球隊隊長，潘琦認為扮演領導者很不容易，「你必須先把自己在場上的情緒控管好，才能去領導大家，如果你沒辦法讓隊友信服，那就會變成球隊沒有一個頭。」而苗商新任教練周辰芳在受訪時則是欣慰的覺得，潘琦非常努力的在扮演球隊領袖，「我們會一直溝通，她也一直很受教。」另外她也希望陣中6名高二的球員能向學姊多學習，努力突破自己。